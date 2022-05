Vereine&Verbände Baarer Hopfemandli 1862 Original erfolgreich an den Swiss Beer Awards Der Publikumsliebling hat beim Wettkampf die Bronzemedaille erreicht. Für die Brauerei Baar: Martin Uster 06.05.2022, 15.27 Uhr

Bronze gibt es für das Hopfemandli 1982 Original. Bild: PD

Der Baarer Bier-Publikumsliebling Hopfemandli 1862 Original erreicht an den Swiss Bier Awards 2022/23 die Bronzemedaille. Das Baarer Traditionsbier setzt sich damit gegenüber 36 weiteren Bieren in der hart umkämpftesten Kategorie des Awards durch und steigt aufs Treppchen. «Über 75 Prozent des in der Schweiz konsumierten Bieres ist Lagerbier», weiss Martin Uster, Geschäftsleiter der Brauerei Baar. «Umso erfreulicher ist es, dass wir in der Königsdisziplin ‹Lager hell› eine Auszeichnung ergattern konnten.» Der Bierstil Lager hell zeichnet sich durch eine geringe bis mittlerer Bittere, mittlerer Vollmundigkeit und einen ausgewogenen Charakter aus. Lagerbiere werden unter Einsatz untergäriger Bierhefe hergestellt. Das charakteristisch kristallklare Aussehen erhält das Bier durch die Filtration.

Am Donnerstag, 28. April 2022, fand die Prämierungsveranstaltung des Swiss Beer Awards 2022/23 in Baden AG statt. Die Prämierung wurde zum dritten Mal und mit angepasstem Reglement durchgeführt. Unter anderem wurde das olympische System eingeführt und die Bierbewertung verbessert. Beim Swiss Beer Award handelt es sich um die ambitionierteste und härteste Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, die von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein gebraut werden. An jenem Abend wurden die erfolgreich geprüften Biere im feierlichen Rahmen mit dem Swiss Beer Award Gold-, Silber-, Bronze- oder Anthrazit-Label ausgezeichnet.