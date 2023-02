Vereine & Verbände Baarer «Chorisma» blickt auf gute Auftritte zurück 26 Sängerinnen und Sänger des Chors Chorisma trafen sich zur GV und Vorstandswahlen. 10.02.2023, 17.39 Uhr

Die Präsidentin Sibylle Barandun begrüsste 26 Mitglieder und den Dirigenten Martin Ohm im Pavillon Bahnmatt des Baarer Alterszentrums Viviva. Routiniert führte sie durch die Traktanden. Im Jahresrückblick liess sie die Auftritte des Chors Revue passieren.

Mit abwechslungsreichem Liedrepertoire aus Pop, Rock, Funk und Folk präsentierte sich Chorisma im September an der Zuger Chornacht und in Stallikon sowie Inwil mit zwei Autumn-leaves-Konzerten. Im November und Dezember folgten zwei Kurzauftritte am Christkindlimarkt und beim Restaurant Neumühle in Baar.

Durch die Verschiebungen und letztlich der Absage des Projekts «079» entgingen dem Chor notwendige Einnahmen bei gleichbleibenden Ausgaben. Die Jahresrechnung schloss daher mit leichtem Defizit. Deshalb wurde einstimmig eine Erhöhung des Jahresbeitrags beschlossen.

Nach sechs und sieben Jahren Engagement in der Chorleitung wurden Sibylle Barandun, Priska Dossenbach und Andrea Mentrup mit humorvollen Worten und je einem Präsent verabschiedet. Die Chormitglieder wählten Beatrice Bürge zur neuen Präsidentin und Luisa Astorino zur Finanzerin.

Der Chor wünscht sich stimmliche Verstärkung in allen Registern. Interessierte dürfen sich gerne melden über www.chorisma.ch.

