Baarer gewinnt amerikanischen Illustratoren-Wettbewerb Der Zuger Illustrator Urs J. Knobel aus Baar ist beim jährlichen US-Wettbewerb «American Illustration 39» ausgezeichnet worden. 11.11.2020, 14.17 Uhr

(stg) Die Jury des Wettbewerbs «American Illustration 39» in New York hat aus über 7000 eingereichten Arbeiten lediglich deren 415 ausgezeichnet. Darunter auch das Werk des Baarers Urs J. Knobel – ein Porträt des britischen Premierministers Boris Johnson:

Das ausgezeichnete Kunstwerk zeigt den britischen Premier Boris Johnson. PD

Der Baarer Künstler Urs J. Knobel.

Urs Knobels Porträt von Boris Johnson wird anlässlich der virtuellen Präsentation und Ausstellung sämtlicher prämierter Arbeiten, die auch in Buchform erscheinen, am Donnerstag in New York vorgestellt. Die Preisverleihung fällt wegen Covid-19 aus.

