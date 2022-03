Baar: Sexsalon in Altgasse zu Unrecht nicht bewilligt

Baar Grünes Licht für rotes Licht: Die Zuger Regierung stützt einen Sexsalon in einer Autogarage Die Gemeinde Baar muss einen Sexbetrieb im Gewerbegebiet bewilligen. Das sagt der Regierungsrat in einem aktuellen Entscheid – und macht damit niemanden wirklich glücklich. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 31.03.2022, 12.00 Uhr

Der Gemeinderat muss einen Sexsalon in Baar bewilligen. Symbolbild: Chris Iseli

Ist das der Eingang? Die Tür mit dem Parkverbotszeichen neben dem Ersatzteillager? Jedenfalls zeigt der Nachbar dort hin, wenn er gefragt wird, wo man auf der Suche nach Zweisamkeit klingeln muss. «Atelier 56 B» steht auf der Tür; ansonsten deutet weit und breit kein Schild, kein Aufkleber, kein Wegweiser darauf hin, dass man in der Altgasse in Baar, mitten im Gewerbegebiet, nicht nur am Auto einen Service bekommt.

Doch hier bieten Sexarbeiterinnen ihre Dienste an – im gleichen Gebäude, in dem die Autogarage untergebracht ist, die das Grundstück von der Korporation Baar-Dorf im Baurecht übernommen hat. Seit wann genau die Frauen hier arbeiten, weiss man nicht. Erst im Dezember 2020 war den Baarer Behörden bei einer Baukontrolle aufgefallen: Der Garageninhaber darf die Wohnung im östlichen Gebäudeteil zwar gewerblich nutzen, aber diese Bewilligung gilt nicht für den Sexsalon, der sich dort eingemietet hat.

Regierungsrat spricht ein Machtwort

Es folgen: ein nachträgliches Baugesuch, eine Sammeleinsprache von 150 Anwohnern, ein Entscheid des Gemeinderats, eine Verwaltungsbeschwerde des Garagisten und schliesslich, am 22. Februar, ein Entscheid des Zuger Regierungsrats, der erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangt. Und der zusammengefasst lautet: Doch – die Gemeinde Baar muss den Sexsalon im Gewerbegebiet bewilligen.

Damit kippt die Regierung die Beurteilung des Gemeinderats. Dieser hatte dem Garageninhaber im Juli 2021 eine nachträgliche Baubewilligung für den Sexbetrieb verweigert. Die Begründung: Diese Art Gewerbe passe nicht ins Quartier, wo trotz Arbeitszone auch Familien mit Kindern wohnen. Der Sexsalon könnte Nachbarinnen und Nachbarn stören oder es den dortigen Hauseigentümern erschweren, ihre Wohnungen zu vermieten. Die Gemeinde schrieb:

«Wenn ein Betrieb zur Folge hat, dass die Umgebung unsicher, unästhetisch oder sonst wie unfreundlich wirkt, so kann dies die Attraktivität einer Gegend für Geschäfte und Wohnungen beeinträchtigen.»

Unfug, sagt jetzt der Zuger Regierungsrat und schreibt in seinem Entscheid, zwar könne man einem Sexbetrieb ein «ideelles Immissionspotenzial» nicht absprechen. Doch damit müsse man in einer Arbeitszone leben: «Muss man sich letztlich doch fragen, in welcher gemeindlichen Zone, wenn nicht in einer Arbeitszone, eine solche Dienstleistung überhaupt angeboten (...) werden kann.»

Unter diesem Gesichtspunkt sei es nicht gerechtfertigt, dass der Gemeinderat die Wirtschaftsfreiheit des Garagisten einschränke: «Die Vorinstanz geht hier klar zu weit, wenn sie der Beschwerdeführerin (...) die Bewilligung für den sexgewerblichen Betrieb versagt.»

Heisst in der Konsequenz: Das Dossier geht zurück zur Gemeinde, die das Gesuch bewilligen muss, aber Auflagen an die Genehmigung knüpfen kann.

Gemeinde ruhig, Einsprecher still, Garagist bedient

Zum Machtwort der Regierung ist aus den Baarer Amtsstuben wenig bis nichts Inhaltliches zu hören. Auf Anfrage teilt die Gemeinde einzig mit, sie akzeptiere den Entscheid und fechte ihn beim Verwaltungsgericht nicht an. Zu Zeitplan und möglichen Auflagen sagen die Behörden nichts und verweisen auf das laufende Verfahren.

Nicht nur die Gemeinde schweigt, auch Markus Blaser will sich nicht mehr äussern, nachdem er sich in einem Leserbrief Luft gemacht hat. Damit habe er schon genug Staub aufgewirbelt und wolle die Sache jetzt ruhen lassen, sagt Blaser, der die Sammeleinsprache von 150 Anwohnerinnen und Anwohnern initiiert hatte.

Einsprecher sagt: Gemeinde hätte zwei Wohnungen bewilligen sollen Zusammengefasst sagt Markus Blaser, der Initiator der Sammeleinsprache, in seinem Leserbrief, die Beteiligten hätten sich den Rechtsstreit sparen können, den die Zuger Regierung unlängst beenden musste. Seine Aussage stützt er mit dem Zonenplan der Gemeinde Baar: Die Altgasse liegt in der Arbeitsone AD, wo zwar Wohnungen gebaut werden dürfen, aber nur, wenn sie eine direkte Verbindung zum Gewerbe haben, also sogenannt «betriebsnotwendig» sind. Das ist etwa der Fall, wenn ein Geschäftsinhaber im gleichen Haus wohnt, wo er auch arbeitet. Die Gemeinde Baar folgte jahrelang der Praxis, pro Liegenschaft nur eine betriebsnotwendige Wohnung zu bewilligen. Allerdings gilt diese Regelung nicht für Gebäude, die zu einer Zeit erstellt wurden, als die Altgasse noch in einer Wohn- und Gewerbezone lag – darunter ist auch das Gebäude, in dem sich heute die Garage befindet. Deshalb argumentiert Blaser, die Gemeinde hätte zwei Wohnungen bewilligen können – die Installation des Sexsalons und der anschliessende Rechtsstreit wären ihm zufolge nie notwendig gewesen. Auf diesen Einwand angesprochen, sagt die Gemeinde Baar nichts und verweist stattdessen auf das laufende Verfahren. (kük)

Die Gemeinde ist gerüffelt, die Einsprecher schweigen. Und der Garagist? Der hat den Rechtsstreit zwar gewonnen, ist der ganzen Sache aber überdrüssig. Das gibt er zu verstehen, als unsere Zeitung anruft. Fragen will er keine beantworten, aber auch wenn er nichts Zitierfähiges sagt, macht er nicht den Eindruck, als würde ihn der Entscheid zu seinen Gunsten glücklich machen. Viel lieber wäre es ihm, wenn über die Geschichte nicht gesprochen würde. Und dass alles möglichst diskret abläuft.

