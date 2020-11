Baarer sollen künftig auch im Alter in den eigenen vier Wänden wohnen Die Gemeinde Baar hat die Strategie Wohnen im Alter erarbeitet. Sie basiert auf vier Säulen, dazu gehören auch Pflegewohnungen. Diese müssen nun realisiert werden. Carmen Rogenmoser 04.11.2020, 11.00 Uhr

Das Altersheim Bahnmatt in Baar. Bild: Werner Schelbert (17. September 2018)

Die Gemeinde Baar hat mit «Wohnen im Alter» eine neue Strategie in der Alterspolitik erarbeitet. Vier Säulen sind zentral: Wohnen zu Hause, Wohnen mit Service, betreutes Wohnen und stationäres Wohnen. Rund 4300 Senioren über 65 Jahre leben heute in Baar. Bis im Jahr 2040 sollen es über 7500, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde. Die Zahl der über 80-Jährigen werde sich laut Prognosen gar verdoppeln, von heute rund 1200 auf über 2400. Die demographische Entwicklung stellt die Gemeinde vor grosse Herausforderungen. Vor zwei Jahren wurde deshalb der Auftrag erteilt, eine Strategie zu erarbeiten. Diese liegt nun vor.



Die WIA-Strategie, wie sie genannt wird, geht davon aus, dass die ältere Bevölkerung so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben möchte. Über 80 Prozent der Betroffenen (rund 3800) machen das heute schon so. Die Säule «Wohnen zu Hause» soll künftig also mehr Gewicht erhalten. Denn die Grundlage für die Bedarfsplanung war zudem die Annahme, dass künftig die Pflegestufen 0 bis 2 (das entspricht einem Pflegeaufwand von maximal 40 Minuten pro Tag) ambulant und nicht mehr im Heim betreut werden.



Der ambulante Bereich muss ausgebaut werden

«Ein Viertel der Baarer Einwohnerinnen und Einwohner, welche in einem Alters- oder Pflegeheim wohnen, sind in den Pflegestufen 0 bis 2 eingeteilt», sagt Gemeindepräsident Walter Lipp auf Nachfrage. Es werde daher eine Zusammenarbeit mit den stationären Einrichtungen, ein Monitoring-System, für die künftige Aufnahmepraxis entwickelt, so Lipp weiter. «Es sind verschiedene flankierende Massnahmen im ambulanten Bereich geplant, welche nun mit den konkreten Dienstleistungsanbietern angegangen werden.» Dazu gehöre auch der Ausbau der Spitexleistungen.

«Wohnen mit Service», eine intermediäre Wohnform und die zweite Säule, gibt es heute in Baar auch schon. 120 Alterswohnungen gibt es gegenwärtig. Die Nachfrage übersteigt das Angebot aber bei weitem. Über 100 Interessierte sind auf einer entsprechenden Warteliste. In den nächsten fünf bis sieben Jahren sollen rund 100 preisgünstige, altersgerechte Kleinwohnungen realisiert werden.



Die dritte Säule, «betreutes Wohnen» – ebenfalls eine intermediäre Wohnform – wird heute noch nicht angeboten. Dabei handelt es sich um altersgerechte Wohneinheiten mit Pensionsvertrag. Diese Einheiten befinden sich im Idealfall in der Nähe zu einem Alters- und Pflegeheim, so dass die Bewohner die Pflegeleistungen, Haushaltshilfe sowie soziale und administrative Unterstützung beanspruchen können. Ziel sei es, bis 2025 30 Wohneinheiten zu realisieren, heisst es im Strategiepapier.



Noch keine konkreten Projekte

In diesen beiden intermediären Wohneinheiten würden Menschen mit den Pflegestufen 0 bis 2 eine Wohnmöglichkeit finden, erläutert Lipp. Bei beiden Wohnformen ist die Nachfrage gegenwärtig schon grösser als das Angebot. Ziel sei es, den Bedarf zu decken, so der Gemeindepräsident. «Es gibt noch keine konkreten Projekte. Knackpunkt wird sein, Land beziehungsweise Trägerschaften zu finden.»



Die vierte Säule schliesslich, das «stationäre Wohnen», betrifft die Alters- und Pflegeheime. 225 Pensionäre leben heute in diesen Institutionen. Bis 2029 reichten die Kapazitäten aus, wenn die Pflegestufen 0 bis 2 ab 2025 nicht mehr in den Heimen angeboten werden, ist im Strategiepapier festgehalten. Bis 2030 soll eine erste Pflegewohnung mit 16 Plätzen realisiert werden, bis 2035 eine zweite mit noch einmal 16 Plätzen. «Pflegewohnungen sind einfacher umsetzbar als ein neues Heim», sagt Lipp. Und sie könnten, falls der Bedarf an Pflegebetten zurückgeht, einfacher umgenutzt werden. Die Sanierung des Altersheims Bahnmatt, dessen geplantes Neubauprojekt 2018 sistiert wurde, sei kein Thema, so der Gemeindepräsident.



Gesucht wird für die Umsetzung nun ein Projektleiter. Gespräche laufen, gibt Walter Lipp Auskunft. Mehr könne dazu nicht gesagt werden. Zum Zeitplan hingegen gibt es genauere Informationen: «Ein Teil der Strategie ist bis ins Jahr 2025 umzusetzen, vor allem die 30 Wohneinheiten ‹Betreutes Wohnen›.» Die anderen Teilprojekte seien in verschiedenen Priorisierungen eingeteilt.