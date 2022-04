Becherstapeln Baarer zeigen eine starke Teamleistung im Sportstacking Die Sportstacker glänzen mit mehreren Medaillen und Pokalen. 03.04.2022, 14.11 Uhr

Am Sportstackingwettkampf in Othmarsingen stellten sich die Baarer zunächst der Vorrundenqualifikation und anschliessend der Finalrunde. Nervenstärke, Konzentration und flinke Finger waren stets gefragt. Diese Eigenschaften bewies die Baarer Trainingsgruppe – gelangen beachtliche Bestzeiten.

Bei den Teamwettkämpfen erfolgte die Wertung über alle Altersklassen. Dem Staffelteam «From all over the Swiss» mit Marlon Salzmann, Seraina Toms, Julian Vollenweider, Cynthia Herger und einem befreundeten Stacker gelang der Sprung aufs oberste Podest. Toms und Salzmann holten zusätzlich den zweiten Rang in der Kategorie «Doppel».

Im Einzelwettkampf standen Robin Krebs, Megan Mazzotta, Seraina Toms, Angie Herger und Charly Herger mit insgesamt drei Gold-, zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen auf dem Podest. Dank ihrer starken Tagesleistung durften Salzmann und Toms am Ende nochmals versuchen, ihren Rang in der Gesamtwertung der Einzel-Wettkämpfe zu verbessern. Im «Stack of Champion» holte Salzmann den Bronzepokal bei den Männern, Toms gewann Silber. (bier)