Baar/Menzingen Nächtliche Vollsperre der Lorzentobelbrücke Der Abschnitt Lorzentobelbrücke‒Nidfuren ist am 21. Oktober ab 19 Uhr und bis am 22. Oktober um 6 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wird via Allenwinden umgeleitet. 08.10.2021, 16.22 Uhr

Die Kantonsstrasse 381 zwischen Nidfuren und dem Schmittli wird bekanntlich ab Januar 2022 während rund anderthalb Jahren saniert. Im Moment werden die dafür notwendigen Vorarbeiten mit dem Ausbau der Knoten Nidfuren und Schmittli ausgeführt. Die Baudirektion nutzt die Gelegenheit und baut auf der rund 250 Meter langen Strecke der Kantonsstrasse zwischen Nidfuren und der Lorzentobelbrücke einen neuen Deckbelag ein, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dies auch im Hinblick auf die Verkehrsumleitungsphase des Projekts Nidfuren–Schmittli.

Auf dem rot markierten Bereich zwischen der Lorzentobelbrücke und Nidfuren wird ein neuer Deckbelag eingebaut. Bild: PD

Einspurige Verkehrsführung

Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag, 11. Oktober, und dauern voraussichtlich bis am Freitag, 29. Oktober. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr teils einspurig geführt und jeweils mittels Verkehrsdienst geregelt. In der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober wird der betroffene Streckenabschnitt für den Verkehr komplett gesperrt. Die Sperrung beginnt am 21. Oktober ab 19 Uhr und dauert bis zum 22. Oktober um 6 Uhr. Die Linienbusse der Zugerland Verkehrsbetriebe können den Streckenabschnitt auch während der Vollsperrung mit Behinderungen befahren. Der Verkehr wird während der Vollsperrung über Allenwinden umgeleitet. Die Umleitung wird entsprechend signalisiert.

Da der Zeitpunkt des Einbaus des Deckbelags witterungsabhängig ist, kann eine Verschiebung nicht ausgeschlossen werden. Über die genauen Bautermine informiert das kantonale Tiefbauamt frühzeitig. Entsprechende Hinweise finden sich auf der Webseite www.zg.ch/baustellen. Die Bauherrschaft trifft die nötigen Vorkehrungen, um Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu beschränken. (haz)