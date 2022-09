Rotkreuz: leistungsstärkste Photovoltaikanlage im Kanton Zug

Baar/Rotkreuz In Rotkreuz wird die leistungsstärkste Fotovoltaikanlage des Kantons gebaut Die Convoltas AG aus Baar plant und realisiert für die Fredi Sidler Transport AG in Rotkreuz eine Anlage mit fast 1,8 MVp. 26.09.2022, 17.00 Uhr

Die bisher leistungsstärkste Solaranlage im Kanton Zug auf dem Risi Areal in Baar wird nächsten Frühling auf Platz zwei verdrängt. Die Anlage der Risi Immobilien AG beläuft sich auf insgesamt rund 1,4 Megawatt Peak (elektrische Höchstleistung der Anlage). Laut Medienmitteilung plant und realisiert die Convoltas AG aus Baar für die Fredi Sidler Transport AG, an der Industriestrasse 21 in Rotkreuz eine Photovoltaikanlage mit nahezu 1,8 Megawatt Peak.