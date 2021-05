Baar/Zug Die Barriere zwischen Zug und Baar lässt sich leicht umgehen Auf der Alten Baarerstrasse besteht eine Sperre für den privaten Motorverkehr. Wer trotzdem auf dem schnelleren Weg vom Loreto nach Arbach oder Inwil und retour will, nimmt Sicherheitsrisiken in Kauf. Raphael Biermayr 31.05.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Montagnachmittag kümmern sich die Fachleute um die Barriere an der Verzweigung Alte Baarerstrasse/Göblistrasse. Bild: Maria Schmid (Zug, 31. Mai 2021)

Die Tangente Zug/Baar wird erst Ende Juni freigegeben. Doch schon jetzt ist eine mit ihr einhergehende Massnahme umgesetzt: Vom Loreto in Zug soll man nicht mehr direkt nach Arbach in Baar gelangen können. Diese Strecke über die Alte Baarerstrasse ist beliebt, um nach Inwil und Baar und retour zu fahren und damit verkehrsreicheren Strassen auszuweichen. Diesem Schleichweg hat der Kanton nun einen Riegel vorgeschoben.

Denn seit kurzem steht bei der Abzweigung zur Göblistrasse eine Barriere, die den Privatverkehr verhindern und nur noch dem Bus sowie Velofahrern offenstehen soll. Der Kanton plante sie eigentlich am Montagnachmittag, 31. Mai, in Betrieb zu nehmen. Bei einem Augenschein in diesem Zeitraum hiess es, dass es auch Dienstag, 1. Juni, werden könne.

Alles anzeigen

Diese Sperre lässt sich relativ leicht umgehen, nämlich mit einem Wendemanöver auf der Göblistrasse. Denn von jener Strasse her darf man weiterhin in Richtung Loreto beziehungsweise Arbach fahren. Eine Fahrt auf der Strecke zeigt: Es gibt bis zur Abzweigung Oberallmendstrasse nicht weniger als sechs Möglichkeiten zu wenden, die erste findet sich keine 100 Meter unterhalb der Barriere. Allerdings erfordert das Manöver an manchen Stellen das Rückwärtsfahren in die schmale Göblistrasse – das weckt Sicherheitsbedenken.

Kanton und Stadt sind involviert

Nimmt die Politik das in Kauf? Eine Nachfrage beim Kanton ergibt: Die Barriere fällt als Teil der Tangente in dessen Zuständigkeit; für alles weitere ist die Gemeinde Zug verantwortlich. «Die Stadt könnte gefährlichen Wendemanövern zum Beispiel mit Markierungen und Signalen entgegenwirken», schreibt der Baudirektor Florian Weber (FDP) auf Anfrage. Der zuständige Stadtrat Urs Raschle (CVP) führt auf Nachfrage aus: «Neben ‹kein Vortritt› sind keine Verbote geplant. Wenn also ein Autofahrer diese ‹Spitzkehre› wirklich schafft, kann er so weiter zum Arbach fahren.»

Mehrverkehr wird wegen der bereits errichteten Sperre nun anderen Strassen in Zug und Baar blühen, naheliegenderweise der Industrie- und der Baarerstrasse und ihren Folgeverbindungen. Bleibt also die Frage, warum man die Barriere bereits früher in Betrieb genommen hat, fast einen Monat vor der Tangente Zug/Baar. «Um die unklare und teils gefährliche Verkehrssituation zu beseitigen, die aufgrund der bereits erstellten Mittelinsel entstanden ist», antwortet der Baudirektor Weber. Ob der Riegel wegen der geschilderten Ausweichmöglichkeit via Wendemanöver ein Sicherheitsrisiko darstellt, wird sich weisen.

Umweg kostet Zeit

Fest steht, dass die Zeitersparnis mitsamt Wendemanöver beträchtlich ist. Die Gesamtzeit ist jedoch so oder so überschaubar. Eine Testfahrt mit ungestörtem Verkehrsfluss zeigt: Von der Barriere bis zum Restaurant Ebel in Inwil dauert es mitsamt Wende bei erster Gelegenheit und freier Strecke knapp zwei Minuten. Über die vom Kanton beabsichtigte Umleitung über die Oberallmend-, Grienbach- und Inwilerriedstrasse beziehungsweise die im Zuge der Tangente gebauten neuen Kreisel benötigt man rund vier Minuten.