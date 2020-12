Bachelor Alan Wey ist auf der Suche nach Tiefgang – und sein Vater war «auch kein Kind von Traurigkeit» «Bachelor» Alan Wey (34) sucht derzeit im Fernsehen nach der Frau fürs Leben. Ein Augenschein in seinem Elternhaus in Cham. Cornelia Bisch 08.12.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Elternhaus des amtierenden «Bachelor» Alan Wey ist mitten im Zentrum von Cham. Die Wohnung ist gross, hell und gemütlich. Auf dem weissen Sideboard im Wohnzimmer steht hübsch drapiert in zurückhaltenden Farben die Weihnachtsdekoration.

Draussen auf der Terrasse kaut Boxerhündin Inka zufrieden auf einem Knochen herum und guckt verdutzt den Besucher an. Wie konnte es passieren, dass plötzlich ein fremdes Gesicht in ihrer kurzen Knochenabwesenheit auftauchte? Die Irritation dauert nur kurz, der Knochen ist wichtiger.

Alan Wey (links) mit seinem Vater Josef am See in Cham. Bild: Matthias Jurt (07.12.2020)

Alan ist noch nicht zurück vom Fototermin im Villette Park, den er mit dem Fotografen dieser Zeitung hat. Kostbare Zeit, die in Abwesenheit des amtierenden «Bachelors» für eine Plauderei mit Vater Josef genutzt werden kann.

Wie der Vater, so der Sohn

«Ich bin Seppi», sagt dieser und bietet einen Kaffee an. Bisher war noch niemand von den Medien im Elternhaus des TV Stars. Immerhin ist ein Daheim etwas Intimes und bei der Flut an Medienanfragen, die der begehrteste Junggeselle der Schweiz derzeit zu bewältigen hat, erstaunt und erfreut die Offenheit des Vaters.

Ist es nicht schwierig, seinen eigenen Sohn im TV zu sehen, wenn er mit verschiedenen Frauen im Bett ist? Man müsse wissen, wie der Alan sonst so sei, und dann sei das gar kein Problem, meint der Vater und giesst sich selbst ein Wasser ein. Seppi Wey hat offenbar keine Mühe mit der medialen Präsenz seines Sohnes. «Ich selbst war in jungen Jahren auch kein Kind von Traurigkeit», sagt er und lacht.

Alan Wey (links) mit seinem Vater Josef in dessen Wohnung in Cham, wo der aktuelle Bachelor aufgewachsen ist. Bild: Matthias Jurt (07.12.2020)

Stiefmama Antonella gesellt sich dazu und wirft ein: «Bis er mich vor über 30 Jahren kennen gelernt hat». Die beiden lachen herzlich.

Intelligenz im Alltag

Die charmante Art von Alan Wey, die jeden Montag in der erfolgreichen Kuppel-Sendung «Der Bachelor» auf 3+ in allen Facetten zu erleben ist, scheint also nicht von ungefähr zu kommen. Bevor der Vater weiter aus dem Nähkästchen plaudern kann, erscheint Alan. Er begrüsst genau so freundlich und offen wie er das bei seinen «Ladies» jeweils in der Sendung macht und nimmt am Küchentisch Platz.

In der Sendung geht es darum, dass Alan «die Richtige» fürs Leben findet. Gezeigt werden Zickenkriege, Challenges und allerlei Szenen im und am Wasser – ergo viel Haut. Tiefgang sucht man bei dieser Sendung vergeblich, dies ist auch nicht im Sinne des Konzeptes. «Mir ist das aber schon auch wichtig», meint Alan. Wie definiert der 34-jährige Versicherungsvertreter denn diese Eigenschaft? «Eine Frau muss nicht nur optisch überzeugen, es geht ja um viel mehr. Sie muss wissen, was sie will. Sie muss etwas im Kopf haben», meint er und ergänzt: «Damit meine ich jetzt nicht den Bildungsabschluss, sondern die Art und Weise, wie sie ihre Intelligenz im Alltag einsetzt.»

Dieses Jahr wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation in Portugal gedreht, die Kandidatinnen und Alan mussten sich laufend testen lassen. Ob Alan letztendlich die Frau fürs Leben (oder wenigstens für ein paar Wochen, bisherige «Bachelor»-Kandidaten hatten diesbezüglich wenig Glück) findet, wird sich erst am Ende der laufenden Staffel zeigen.

Glückliche Kindheit in Cham

«Ich habe eine grossartige Kindheit hier in Cham gehabt», resümiert Alan Wey. «Direkt vis-à-vis habe ich immer Fussball gespielt, im Villette Park Freunde getroffen und auch heute noch gehe ich gerne nach Zug, um beispielsweise Kleider einzukaufen», erklärt er weiter und strahlt. Es ist dieses Lachen, dass ihn bei den Kandidatinnen im TV und auch privat so sympathisch macht.

Sein Vater ergänzt: «In und um Zug haben wir früher eine Menge zusammen gemacht, waren auch gemeinsam in diversen Vereinen». In der Regel sinkt nach der letzten Sendung der Staffel auch die Bekanntheit des jeweiligen Junggesellen. Alan wird damit umgehen können und sieht die Show auf 3+ denn auch eher als Sprungbrett: «Ich könnte mir gut vorstellen, meinen Bekanntheitsgrad weniger für kommerzielle als für karitative Zwecke zu nutzen», sagt er und seine Augen unterstreichen dabei die hehren Absichten: Alans treuherziger Hundeblick lässt kurzzeitig sogar Hündin Inka neidisch werden.

«Beispielweise würde ich vielleicht Fussball spielen mit Kindern aus einem Heim. Oder Senioren in einer Altersresidenz zeigen, wie man mit einem Handy umgeht.» Beruflich sieht er seine Zukunft weiterhin bei der Versicherung. «Das macht mir Spass, mein Arbeitgeber steht voll hinter mir, und dann und wann kann ich sicher weiterhin Model-Jobs annehmen». Aber irgendwann wird auch ein Bachelor nicht mehr Jung(geselle) sein. Dann ist es sicher vorbei mit dem schönen Schein. Alan kontert: «Ist es nicht so, dass Männer wie Wein sind? Sie werden mit dem Alter immer besser».

Der Bachelor, Staffel 9, mit Alan Wey ist jeden Montag ab 20.15 Uhr auf 3+ zu sehen.