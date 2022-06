Bachelorarbeit Diese PH-Studentin will bei Kindern den Sinn für das Schöne stärken In der Positiven Psychologie gibt es insgesamt 24 Charakterstärken. Eine dieser Stärken ist der «Sinn für das Schöne». Die Zugerin Edina Nijazi hat eine Bachelorarbeit zu diesem Thema geschrieben, um diese Eigenschaft gezielt bei Kindern zu fördern. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Die 24-jährige Edina Nijazi ist Studentin der Pädagogischen Hochschule Zug. Nach den Sommerferien wird sie ihre erste Klasse unterrichten. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit hat sie sich mit der Charakterstärke «Sinn für das Schöne» beschäftigt.

Die PH Zug-Absolventin Edina Nijazi ist durch das Studium auf ihr Thema der Bachelorarbeit gestossen. Bild: Matthias Jurt

Die angehende Lehrerin hat ein Booklet gestaltet mit vielen Aktivitätsideen für den Unterricht, wie Blumen pressen, Lieder schreiben oder Spaziergänge in der Natur geniessen. Ziel ist, so den Schönheitssinn der Kinder frühzeitig zu fördern. Sie erzählt:

«Meine persönliche Motivation war eine Entwicklungsarbeit zu schreiben, damit das Produkt dieser Arbeit auch im Unterricht angewendet werden kann.»

Eine grosse Freude

Doch wie ist Nijazi auf dieses Thema gestossen? Sie habe im Studium verschiedene Bereiche der «Positiven Psychologie» kennen gelernt. Dieses Thema befasst sich mit Dingen, die das menschliche Leben bereichern. Dabei sei sie auf die 24 Charakterstärken gestossen.

Die Stärke «Sinn für das Schöne» sei ihr ins Auge gestochen, da sie während der Recherche kaum Literatur fand. «Das hat mein Interesse geweckt», so die Studentin. Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für das Schöne nehmen Schönheiten in verschiedenen Lebenssituationen bewusst wahr und schätzen diese sehr.

Es habe ihr eine grosse Freunde bereitet, an diesem Booklet zu arbeiten. «Ich habe teilweise bis in die Nacht hinein daran gefeilt. Die Arbeit hat doppelt so viele Seiten als von der Schule vorgeschrieben war», führt die Zugerin aus. Die Arbeit ist einheitlich und übersichtlich dargestellt mit Aktivitätsideen für jedes Schulfach. Diese dauern jeweils unterschiedlich lang und sind dem Lehrplan 21 angepasst.

Inwiefern unterstützt das Booklet Lehrpersonen? «Sie können die Aktivitätsideen beispielsweise als Morgenritual nutzen, um mit den Kindern positiv in den Tag zu starten», erzählt die angehende Lehrerin und schlägt einen Spaziergang in der Natur vor.

Das Titelbild des 156-seitigen Booklets hat die Schwester von Edina Nijazi gezeichnet. Bild: Matthias Jurt

Tagebuch sehr fördernd

Verschiedene kleinere und grössere Illustrationen ziehen sich durch das Booklet. «Alle Bilder sind von meiner Schwester gezeichnet. Ich bin ihr sehr dankbar», so Edina Nijazi. Neben den Aktivitätsideen hat es ebenfalls illustrierte, aber unbeschriebene Seiten, auf denen die Kinder Tagebuch führen können. Dies sei sehr fördernd, sagt die 24-Jährige. Es wird auf alle drei Arten von Schönheiten, wie unten aufgezählt, eingegangen. So könne man den Blick der Kinder erweitern.

Die drei Arten von Schönheiten: Natürliche Schönheiten (z. B. Blumen) Etwas, was der Mensch geschaffen hat (z. B. Gedicht und Musik) Moralische Schönheiten (z. B. schönes Verhalten)

Nach den Sommerferien werde die Zugerin eine 5. Klasse in Rotkreuz unterrichten. Das Booklet wird sie selber in ihren Unterricht einbauen. «So kann ich die Aktivitäten ausprobieren und es mit Ideen erweitern.»

Positive Rückmeldungen

Die Reaktionen auf die Bachelorarbeit seien ausschliesslich positiv ausgefallen, erzählt Edina Nijazi. Viele in ihrem Umfeld seien erstaunt gewesen über die Themenwahl, da sie mit dieser Eigenschaft nicht vertraut waren. «Sie haben jedoch Freude daran. Die Reaktion war häufig gewesen: ‹Darf ich dein Booklet dann mal anschauen?›»

Auch von ihren Mitstudentinnen und -studenten bekam sie positive Rückmeldungen. Damit habe sie nicht gerechnet. Dabei betont Nijazi, dass die Zusammenarbeit und der Austausch mit ihrer Betreuungsperson Roland Isler sehr wertvoll war. Sie erzählt:

«Für mich sind diese positiven Rückmeldungen eine Wertschätzung meiner aufwendigen Arbeit.»

Edina Nijazi freut sich sehr über die positiven Rückmeldungen zu ihrer Bachelorarbeit. Bild: Matthias Jurt

Sich selber verbessern

Was ist Edina Nijazis Bezug zu der Charakterstärke «Sinn für das Schöne»? Für sie sei die Natur schön. «Ich bin selber sehr gerne draussen und höre dem Vogelgezwitscher zu.» Neben der Natur sei die Musik und schönes Verhalten etwas, was ihr Leben bereichert. Sie selber spiele gerne Klavier.

Während die Studentin die Bachelorarbeit schrieb, sei es ihr selbst zu einem Anliegen geworden, sich in Bezug auf diese Charakterstärke zu verbessern. «Als ich jeweils Pausen gemacht habe vom Schreiben, habe ich mir zu folgender Frage Gedanken gemacht: Was habe ich heute Schönes erlebt?» Mittlerweile habe die 24-Jährige eine positive Veränderung gespürt. Sie möchte weiterhin am Ball bleiben, um den «Sinn für das Schöne» bei sich selber und den Kindern zu fördern.

Interessierte können die Bachelorarbeit von Edina Nijazi als PDF-Datei bei der PH Zug bestellen: km@phzg.ch.

