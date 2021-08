Senioren mit Messer bedroht – 13-Jähriger gestand die Tat

Bahnhof Zug Jugendlicher bedroht Rentner-Paar mit einem Messer Nach einer Diskussion richtete ein 13-Jähriger sein Messer gegen zwei Senioren. Der Jugendliche konnte kurze Zeit später festgenommen werden. 04.08.2021, 15.47 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Montag um 16.15 Uhr beim Bahnhof Zug. Ein älteres Ehepaar machte in der dortigen Unterführung zwei Jugendliche auf E-Scootern auf das geltende Fahrverbot aufmerksam. Wie die Zuger Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt, kam es daraufhin zu einer heftigen Diskussion, welche einen der Jugendlichen dazu verleitete, sein Messer gegen die Rentner zu richten.