Baar «Hinter jedem Ding steckt eine Geschichte»: An der Bahnhofstrasse gibt es einen neuen Secondhandladen «Gabriella's second-hand» hat vor kurzem an bester Lage im Ort eröffnet. Die Besitzerin legt viel Wert auf Wiederverwertung. Linda Leuenberger 28.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dunkles Massivholz, nostalgische Bilder, gusseiserne Laternen, ein süsser Duft in der Luft, bunte Kleidung nach Farben sortiert: Seit Anfang März stehen an der Bahnhofstrasse in Baar die Türen eines neuen Secondhandladens offen. Wer ihn betritt, wird sogleich von der heimeligen Atmosphäre vereinnahmt. Das ist auch der Eindruck, den einem die Besitzerin Gabriella Dossenbach schon vor dem ersten Wortwechsel vermittelt: Sie fühlt sich hier zu Hause.

Gabriella Dossenbach am Verkaufstresen, den sie gemeinsam mit ihrem Mann aus einem Mostfass gezimmert hat. Bild: Maria Schmid (Baar, 26. April 2021)

«Mit diesem Lokal ist mein grösster Wunsch in Erfüllung gegangen», sagt die 59-Jährige. «Schon vor über 20 Jahren bin ich der Secondhand-Idee verfallen.» Sie habe schon damals gewusst, dass sie irgendwann ihren eigenen Laden führen wolle. In den vergangenen fünf Jahren habe sie Kleidung, Accessoires und Deko auf den Baarer Flohmärkten im Frühling und Herbst feilgeboten. Und auch als Käuferin stöbere sie gerne in Brockenhäusern. Woher diese Begeisterung? «Wir waren zu Hause fünf Kinder und wuchsen in sehr einfachen Verhältnissen auf. Wir waren es gewohnt, mit wenig zufrieden zu sein», sagt Dossenbach.

«Das Wenige, das wir hatten, haben wir wertgeschätzt und wiederverwendet.»

Eine zweite Chance

Diese Lebenseinstellung spiegelt sich auch im Laden wider: Der Verkaufstresen war einmal ein Mostfass, die Garderobenwände sind zwei alte Türen, und 15 Paar Schuhe sind auf einer kurzen Holztreppe drapiert, die von einem mittlerweile abgerissenen Bauernhof stammt. «Nichts von dem, was man hier sieht, habe ich gekauft», sagt die gebürtige Zugerin nicht ohne Stolz. Ein paar der Kleidungsstücke und Antiquitäten habe sie im eigenen Fundus gehabt, weitere haben ihre Kundinnen und Kunden in den letzten zwei Monaten vorbeigebracht.

Ein T-Shirt in «Gabriella's second-hand» kostet sechs Franken. Bild: Maria Schmid (Baar, 26. April 2021)

Am meisten begeistere sie, dass hinter jedem Ding eine Geschichte stecke. Hinter der Jacke, die womöglich jemandes Lieblingsteil gewesen ist, hinter der Wanduhr, die in manchem Wohnzimmer die Zeit verstreichen lassen hat, hinter den Ohrringen, die zu einem besonderen Anlass getragen wurden. «Alle diese Dinge kriegen bei mir eine zweite Chance», sagt Gabriella Dossenbach. «Die hier», sagt sie und deutet auf eine alte Nähmaschine, «hat mir ein Bekannter vorbeigebracht, weil er fand, sie würde hierhin passen.» An der Wand daneben hängen unterschiedlich grosse Landschaftsbilder. Lugano, Brunnen, Zug. «Diese Stiche hat mein Vater gesammelt. Sie lagen jahrelang auf meinem Estrich, nun haben sie hier einen ehrenwerten Platz gefunden.»

Positive Seiten von Corona

Bei der Umsetzung des Ladens habe sie auf tatkräftige Unterstützung ihres Mannes und der beiden gemeinsamen Söhne setzen können. Dass es überhaupt zur Ladeneröffnung gekommen ist, hänge mit der Pandemie zusammen, so Dossenbach. Zuvor arbeitete die gelernte Herrenschneiderin nämlich Teilzeit in einem Büro. Coronabedingt wurde ihr 40-Prozent-Pensum dort aber gestrichen.

Dossenbach ist dankbar, dass sich die Pandemie für sie nun nicht nur negativ auswirke.

«In den vergangenen Wochen durfte ich viele schöne Begegnungen machen, gerade mit meiner Kundschaft.»

Hinweis: Weitere Informationen gibt es auf gabriellas-secondhand.ch.