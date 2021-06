Baar erwägt einen unterirdischen Busbahnhof

Bahninfrastruktur Baars Gemeinderat will beim nächsten Bahnausbauschritt aktiv sein und erwägt einen unterirdischen Busbahnhof Der Bau eines neuen Bahntunnels Zimmerberg II von Baar Litti bis Thalwil ist ein fester Bestandteil des Bahnausbaus 2035. Während Baar sich in diesem Zusammenhang weitreichende Gedanken macht, stellt sich die Frage nach der Tätigkeit der Stadt Zug. Marco Morosoli 29.06.2021, 06.00 Uhr

Der Zimmerberg-Basistunnel II – er soll von Baar Litti nach Thalwil führen und dort mit dem bereits bestehenden Zimmerberg-Tunnel verschmelzen – geistert seit Jahrzehnten in den Köpfen der Schweizer Bahninfrastruktur-Planer. Im Rahmen des Ausbauschritts 2035 soll das lange Verpasste nun nachgeholt werden. Baars Gemeinderat will bei dieser Bauparade von Beginn weg eine aktive Rolle spielen. Dieser Schluss drängt sich für denjenigen auf, der die am Morgen des 29. Juni veröffentlichte Medienmitteilung der Gemeinde genau durchliest. Der bei diesem Geschäft federführende Bauchef Jost Arnold umschreibt seine Mission so: Baar solle das Mega-Bahn-Infrastrukturprojekt des Bundes respektive der SBB für die eigenen Zwecke nutzen.

Arnold sagt sich dabei, dass der frühe Vogel den Wurm am ehesten in den Schnabel stecken kann. Seine Abteilung hat schon mal gezählt, dass bei einem Ausbau des SBB-Korridors von Zug nach Baar bei 16 Kreuzungsbauwerken die Baumaschinen auffahren. Aber Arnold und seine Mitstreiter haben den Faden noch weiter gesponnen. In der Mitteilung heisst es dazu: «Die Gemeinde hat deshalb in Zusammenarbeit mit externen Fachplanern jeder Unterführung sowie jede Brücke überprüft und Anforderungen formuliert, wie die Kreuzungsbauwerke aus Sicht der Gemeinde anzupassen wären.» Der Baarer Bauchef ging jedoch nicht so weit, dass es gleich bei jedem Bauwerk ins Detail ging. Die Überprüfung der Machbarkeit sei, so Jost Arnold, in einem weiteren Schritt an die Hand zu nehmen. Im Bereich Unterfeld biete sich der Gemeinde die Chance, ein Entwicklungsgebiet mit einer breiten Unterführung mit den östlich der Bahngeleise gelegenen Gebieten zu verknüpfen. Das Potenzial für eine neue Ordnung von Zugängen sei jedenfalls sehr gross.

Ideen entwickeln, ohne gleich ans Geld denken müssen

Dass der Baarer Bauchef keine Denkverbote kennt, zeigt sich exemplarisch am neuen Busbahnhof. Für diese Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs prüften die Planer elf Varianten. Fünf davon seien, so ist dem Planungspapier der Gemeinde zu entnehmen, in die engere Auswahl gekommen, zwei haben Favoritenstatus. Die eine Variante schlägt wenig innovativ vor, den neuen Bushof dort zu platzieren, wo sich der aktuelle befindet. Kühner ist die Zweite: Sie will den Busbahnhof unter den Bahngeleisen zu versenken. Arnold fügt in der Mitteilung noch an, dass letztlich die Kosten diese Variante stark steuerten. Doch es nicht in Betracht gezogen zu haben, sei womöglich noch viel schlimmer: «Wenn wir diese Option jetzt nicht prüfen, ist sie für Jahrzehnte im wahrsten Sinne des Wortes verbaut.» Wie lange es geht, bis die Eckdaten vorliegen, das geht aus dem Dokument aus der Bauabteilung nicht hervor.

Was Jost Arnold ebenfalls erwähnt: Der Bahnhof Baar werde auf der Schiene wie auch auf der Strasse (Busse) kräftig zulegen. Mit dem Bau des Zimmerberg-Basistunnels II könne der Bahn-Reisende in 13 Minuten von Baar nach Zürich reisen. Es versteht sich von selbst, dass dieses Projekt eine Neugestaltung des Gleisfeldes im Bahnhof Baar nach sich zieht. Dort gab es bis zu Beginn des Jahrtausends ein viertes Gleis. Im Zuge der Umsetzung der Stadtbahn-Idee im Jahre 2004 verschwand dieses jedoch. Ein weitere, im Papier nicht erwähnte Herausforderung für die Gemeinde stellt die Anbindung der neuen Tunnelstrecke an die Bestandsstrecke (Baar–Sihlbrugg–Horgen Oberdorf–Thalwil) in Baar Litti dar. Dort sind vier Gleise auf zwei zu verengen. Dazu gibt es die verschiedensten Lösungsansätze.

Und was bleibt für Zug übrig?

Was im Baarer Papier zudem auch fehlt: die Einbindung der Stadt Zug. Bekannt ist bis dato nur gerade, dass eine Unterführung für den Langsamverkehr und Fussgänger unter dem neuen Gleisfeld im Norden des Bahnhofs Zug durchführen soll. Für deren Planung wird ein Planungskredit gefordert. Kostenpunkt für die Unterführung: rund 26 Millionen Franken.

Als zu Beginn des Jahrtausends der Bahntunnel zwischen Zürich und Thalwil ausgebrochen wurde, stoppte die Tunnelbaumaschine im Bereich Nidelbad (Thalwil). Von dort hätte sie in Richtung Kanton Zug weiterbohren können. Doch das Geld des Bahn-2000-Kredits reichte dafür nicht aus. Nun dürfte alles wesentlich teuerer werden.