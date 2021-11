Konzert Das Kammerensemble präsentiert barocke Perlen zum Jubiläum Mit Musik aus der «Hochblüte des Barocks» feierte das Zuger Kammerensemble sein vierzigjähriges Bestehen. Dorotea Bitterli 01.11.2021, 21.06 Uhr

Das Kammerensemble verzückte mit einem schillernden Konzert. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 27. Oktober 2021)

All das, was als barock gilt, das golden-bunt-stuckverzierte, üppige religiös-weltliche, bis in alle Kolonien exportierte Sinnenfreude widerspiegelte sich im Jubiläumskonzert des Zuger Kammerensembles, das am Freitagabend in der Kirche St.Johannes in Zug und am Sonntagabend in der Kirche St.Martin in Baar aufspielte. Sein Begründer, der über achtzigjährige Kinderarzt und Cembalist Werner Weiss, hatte wiederum ein Ensemble vom Feinsten zur Verfügung, circa 15 Musiker und Musikerinnen unterschiedlichster Herkunft, wie der Programmflyer verriet.