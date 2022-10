Bauarbeiten an der Kreuzung Baarerstrasse und Gotthardstrasse

Bauarbeiten Nachtarbeiten in der Kreuzung Gotthardstrasse-Baarerstrasse in Zug Die Arbeiten dauern vom 9. bis voraussichtlich 19. Oktober und finden jeweils zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens statt. 07.10.2022, 05.00 Uhr

Strassenkreuzung Baarerstrasse Gotthardstrasse in Zug. Bild: Matthias Jurt (Zug, 9. Juni 2021)

WWZ ersetzt seit Sommer 2021 die Gas- und Trinkwasserleitungen in der Poststrasse und der Gotthardstrasse in Zug. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, steht die letzte Etappe an: der Zusammenschluss mit den Werkleitungen der Baarerstrasse in der Kreuzung Gotthardstrasse-Baarerstrasse.