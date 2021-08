Bauboom im Kanton Zug Spätzünder Risch: Die Gemeinde, die jahrelang unter ihrem Image litt Bild: Patrick Hürlimann (26. August 2021) Die Ennetsee-Gemeinde war bis Ende der 1990er-Jahre das hässliche Entlein im Kanton Zug, bis ihr dieser Nachteil zum Vorteil wurde. So hat sie auch die Nachbargemeinde Hünenberg in einem Bereich längst überflügelt. Zoe Gwerder 28.08.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

In Rotkreuz stehen heute viele der modernsten Gebäude des Kantons Zug. Baumonumente wie das begrünte Hochhaus Aglaya, das Roche-Hochhaus oder die farbigen Gebäude auf dem Suurstoffi-Areal prägen heute das Bild des Dorfes.

Was den Bau solch neuer Gebäude betrifft, ist die Gemeinde Risch jedoch eine Spätzünderin. Dies zeigte jüngst eine Datenauswertung unserer Zeitung (hier geht's zum Artikel), bei welcher die Anzahl aller Gebäude und Objekte ausgewertet wurden, die bei der Gebäudeversicherung des Kantons Zug registriert sind (Stand Herbst 2020).

Landkartenausschnitte von Rotkreuz 1970 bis 2018. Quelle: Swisstopo

Wie die folgende Grafik zeigt, ist Risch die Gemeinde, die zwar analog den meisten anderen Gemeinden einen deutlichen Anstieg an Gebäuden mit Baujahr ab 1960 aufweist, der grösste Anteil der Gebäude jedoch aus dem Jahrzehnt von 2001 bis 2010 stammt – während in den meisten anderen Gemeinden der höchste Anteil der Gebäude Baujahre der 1970er- bis 1990er-Jahre aufweist.

Doch wie kam es zu diesem Hinterherhinken? Insbesondere im Vergleich mit den übrigen Ennetsee-Gemeinden? Ein Blick auf das Bevölkerungswachstum gibt erste Aufschlüsse. Hierzu vergleichen wir die Zahlen eins zu eins mit jenen von Hünenberg. Denn in diesen beiden Gemeinden beginnt die Bevölkerungsstatistik 1850 mit fast gleich vielen Einwohnern. Die Gemeinde Risch zählte 1032 und Hünenberg 1005 – also gerade einmal ein Unterschied von 27 Personen.

Auf der Grafik deutlich zu erkennen ist Rischs Bauboom in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts. Seither hat die Gemeinde deutlich an Bevölkerung zugelegt und ein Ende scheint nicht absehbar – während in Hünenberg das Bevölkerungswachstum seit 2014 gar rückläufig ist (einen Artikel zu den Hintergründen gibt's hier). Ebenfalls ersichtlich wird der Hünenberger Bauboom Jahrzehnte davor. Als die Gemeinde, welche zwischen 1950 und 1970 noch deutlich weniger Einwohner hatte als ihre Nachbarin Risch, diese ab 1970 sprunghaft aufholt. Entsprechend weisen viele der Hünenberger Gebäude – darunter auch eine Menge Einfamilienhäuser – Baujahrgänge in den 1970er-Jahren auf (hier gibt's mehr zum Zuger Einfamilienhaus-Boom).

Wieso aber hob die Gemeinde Risch auch bezüglich Bevölkerungszahlen erst in den Nullerjahren ab? Hat Risch während der Jahre der grossen Einzonungen weniger Bauland ausgeschieden? Der Zuger Kantonsplaner René Hutter verneint:

«Auch Rotkreuz hat damals viel Land eingezont. Die Gemeinde hätte also viel schneller wachsen können.»

Hutter bezeichnet es als faszinierend, dass Rotkreuz trotz der äusserst guten Erschliessung durch die Autobahn- und Eisenbahnknoten nicht schon eher überbaut wurde. «Ich denke, das Image des Dorfes – mit der Eisenbahnlinie mitten durchs Dorf sowie dem grossen Tanklager – war einer der Gründe für das späte Wachstum.»

Die Bahngleise führen mitten durchs Dorf Rotkreuz. Bild: Matthias Jurt (2021)

Eisenbahn und Tanklager kratzten am Ruf

Einer, der von damals aus erster Hand erzählen kann, ist der ehemalige Gemeinderat (1983–1994) und Gemeindepräsident (1987–1994) Richard Knüsel. Der inzwischen 80-Jährige bestätigt: «Ja, Rotkreuz hatte tatsächlich einen schlechten Ruf. Der übrige Kanton hat uns unterschätzt.» Der Eisenbahnübergang mit der Barriere mitten im Dorf sei einer der Gründe gewesen. Ein weiterer eben das Tanklager der Armee. Gegen dieses habe er schon damals gekämpft:

«Ich finde es eine Schande, steht dieses Lager heute noch.»

Knüsel hatte in seiner Amtszeit mit dem Bau von Kindergärten, des Oberstufenschulhauses, des Gemeindezentrums und des Alterszentrums, aber auch durch seine Finanzpolitik wichtige Grundlagen für das heutige Wachstum geschaffen. Er erinnert sich: «Als ich mein Amt antrat, legte ich den Fokus auf die Weiterentwicklung der öffentlichen Strukturen.»

Das Tanklager beim Bahnhof Rotkreuz. Bild: Patrick Hürlimann (2020)

Und plötzlich zog es alle nach Rotkreuz

Über die grosse Wende kann hingegen die erste Frau an der Spitze des Rischer Gemeinderats berichten: Maria Wyss-Stuber. Sie sass von 1995 bis 2009 im Gemeinderat, ab 2003 stand sie diesem als Gemeindepräsidentin vor. «Wir hatten stark mit unserem Image zu kämpfen. Die Leute sagten: ‹Wir ziehen überall hin im Kanton Zug, nur nicht nach Rotkreuz.›» Dem habe man versucht entgegenzuwirken, lange vergeblich.

Dass es zur Wende kam, hatte nach der Jahrtausendwende weniger mit einer neuen Attraktivität von Rotkreuz zu tun, sondern mit einem verfügbaren Gut. Das Dorf hatte nämlich etwas, das in den meisten anderen Gemeinden immer rarer und teurer wurde: Baulandreserven. «Insbesondere für Industriebauten hatten wir noch viel Kapazität», erzählt Wyss.

Rotkreuz vor seinem Bauboom. Noch ohne Roche-Areal und Suurstoffi-Überbauung. Bild: Christof Borner (2001)



So spielte der Gemeinde letztendlich ihr schlechtes Image in die Hand – und sie konnte den grossen Turnaround einleiten. Maria Wyss kann sich noch lebhaft an jenen Abend erinnern, als ihr klar wurde, dass sich nun in Rotkreuz etwas verändern könnte: «Diese Gemeindeversammlung im November 2008 vergesse ich nicht mehr.» Der Bebauungsplan Forren war angenommen worden, was den Weg für das Hochhaus der Roche – das erste Hochhaus in der Gemeinde Risch – freimachte. Sie habe sich darauf an den anwesenden Roche-Vertreter gewandt und ihm gesagt:

«Jetzt können Sie nach Basel melden: Der Bebauungsplan ist angenommen.»

Von da an ging es los mit dem Rotkreuzer Aufschwung. Die Roche baute noch mehr und auch im Gebiet Suurstoffi entstanden gleich mehrere Hochhäuser.

Das Hochhaus der Roche in Rotkreuz.

Werner Schelbert (2012)

Die vielen neuen Stellen brachten dem Dorf neue Bewohner. Rückblickend meint denn auch Wyss: «Ich ging zwar davon aus, dass das erste Hochhaus einen positiven Effekt auf das Wachstum der Gemeinde haben könnte – dass dieser dermassen gross ist, hätte ich allerdings nie gedacht.»

Der zentrale Standort und dessen Erschliessung waren seither zwei der wichtigen Gründe, dass weitere Firmen nachzogen und dass das Bild von Rotkreuz inzwischen von modernen Hochbauten geprägt wird. «Das, was uns ursprünglich trennte – die Eisenbahn –, brachte uns nun alle wieder zusammen», resümiert Wyss. So brachten die Neubauten auch neue Verbindungen über die Gleise: wie jüngst die Passerellen zum Campus der Hochschule.

Die Personenüberführung zwischen dem Sportpark und der Hochschule Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (2019)

Die in Rotkreuz aufgewachsene Wyss ist überzeugt, dass sich die Sicht der Zuger auf ihr Dorf im Kanton Zug inzwischen geändert hat. «Das Image ist nun sicher anders als vor 15 Jahren.» Und in einem weiteren Punkt unterscheidet sich nun die Gemeinde Risch von seinem Ennetsee-Nachbarn Hünenberg: In der Gemeinde Risch, in der es seit dem Bau der Eisenbahn mehr Arbeitsplätze gab als in Hünenberg, konnten letztmals bei der Zählung von 1990 mehr Einwohner als Arbeitsplätze registriert werden. Seither hat die Anzahl Stellen jene der Einwohner deutlich überflügelt: So kamen 2018 auf eine Bevölkerungszahl von knapp 11'000 Personen 13'000 Arbeitsplätze.