Vereine & Verbände Bäuerinnen auf spannender Reise 44 aufgestellte Frauen liessen sich kürzlich mit dem Car in Richtung Schaffhausen chauffieren, wo sie die Ölmühle Griesbach besuchten. 30.08.2022, 18.58 Uhr

Ende August ist jeweils die Zeit der Bäuerinnen-Reise. So auch dieses Jahr. 44 aufgestellte Frauen liessen sich frühmorgens mit dem Car in Richtung Schaffhausen chauffieren, dort besuchten sie die Ölmühle Griesbach. An einer sehr spannenden Führung erfuhren sie, wie alles 1998 ganz klein begann, sich zuerst vielversprechend entwickelte, da es in ganz Europa zu wenig Kürbiskerne gab und dann doch schlaflose Nächte bereitete, da vermehrt Produkte aus östlichen Ländern auf die Märkte kamen – natürlich zu tieferen Preisen.

Die Bäuerinnen auf ihrer Reise. Bild: PD

Die Familie Brütsch suchte daraufhin selber nach Vermarktungskanälen, baute kontinuierlich ein Netzwerk von Hofläden und Marktfahrern auf und ist so unabhängiger und erfolgreicher. Der Mut und der Durchhaltewille haben sich im Nachhinein gelohnt – und wer weiss, die Sterne stehen ganz gut, dass auch im Kanton Zug der eine oder andere Hofladen die innovativen Produkte anbieten wird. Neben Kürbiskernen in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es da auch fein nussiges Öl oder proteinreiches Presskuchenmehl. Alles wird verwertet und sogar in einem «gluschtigen» Backbuch zusammengefasst.

Schifffahrt wegen Wassermangel nicht möglich

Beim Mittagessen mussten die Bäuerinnen vorgängig umdisponieren, denn eigentlich wäre eine Schifffahrt auf dem Rhein geplant gewesen. Wegen des Wassermangels konnte diese aber leider nicht stattfinden und so genossen die Frauen ihre Verpflegung halt an Land. Am Nachmittag fuhren sie in Richtung Stein am Rhein und konnten dort das wunderschöne Städtchen mit den interessanten Läden unsicher machen.

Die Zeit verging wie immer wie im Flug und die Heimreise wurde in Angriff genommen, wobei noch der «Zabighalt» im Landgasthof Sonne auf dem Wintersberg bei Ebnat-Kappel im Toggenburg auf dem Programm stand. Gut gelaunt, fein verköstigt und mit gesunden Kürbiskernprodukten ausgestattet, kamen die Bäuerinnen wieder zuhause an. Sie freuen sich nun aufs nächste Jahr, um wieder Spannendes zu entdecken und sich auszutauschen.

Für die Zuger Bäuerinnen: Andrea Iten