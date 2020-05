Leserbrief Bauern nutzen jede Situation Wie leere Regale den Bauern helfen sollen, Ausgabe vom 25. Mai 29.05.2020, 16.15 Uhr

Ich habe gar nicht gewusst, dass die Mitglieder des Bauernverbandes auch noch WC-Papier, Atemschutzmasken, Impfstoffe, Desinfektionsmittel und so weiter produzieren. Es ist gut möglich, dass bei einer nächsten Pandemie der Bauernverband seinen Mitgliedern empfiehlt, ihre Hofläden zu räumen und das Sortiment, wie oben aufgezählt, so anzupassen! Jede Gelegenheit (und ist die Situation noch so dramatisch) wird vom Bauernverband genutzt, um seine Mitglieder ins vorteilhafte Licht zu rücken!

Walter Müller, Steinhausen