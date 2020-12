Baukredite sorgen für grosse Skepsis bei den Steinhauser Ortsparteien

Grundsätzlich stimmen die Parteien mit den Anträgen des Gemeinderats für die kommende Gemeindeversammlung überein. Für Stirnrunzeln sorgen aber zwei Tiefbauprojekte. Vanessa Varisco 02.12.2020, 05.00 Uhr

An der kommenden Gemeindeversammlung entscheiden die Steinhauser Stimmberechtigten über den Baukredit von 1,9 Millionen Franken, um das Regenwasser im Bereich der Mattenstrasse/Eschen umzuleiten. Wie der Vorlage zur Gemeindeversammlung zu entnehmen ist, sieht das Projekt vor, das Regenabwasser aus dem Quartier Matten/Eschen neu in die Regenabwasser-Transportleitung der Zugerstrasse einzuleiten. Deshalb soll eine neue Leitung von der Hochwachtstrasse bis zum Mattenweg und zur Escherstrasse erstellt werden. Somit schliesst die neue Abwasserleitung an der Hochwachtstrasse an der bereits bestehenden Regenabwasserleitung an, welche zu jener an der Zugerstrasse führt.