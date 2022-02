Erfolg für Cham: Bundesgericht verhindert geplante Kiesgrube

Baumaterial Erfolg für Cham: Bundesgericht streicht geplante Kiesgrube aus dem kantonalen Richtplan Der Zuger Kantonsrat wollte im Gebiet Hatwil-Hubletzen im Norden der Gemeinde Cham Kies abbauen und Aushubmaterial deponieren. Dem schiebt das Bundesgericht nun einen Riegel. Julian Spörri 11.02.2022, 16.30 Uhr

In der Gemeinde Cham wird schon länger Kies abgebaut. Im Bild: Die Grube vor dem Äbnetenwald im Jahr 2008. Bild: Werner Schelbert (20. November 2008)

Der Kanton Zug hat ein Problem: Die Deponien für die Ablagerung von unverschmutztem Aushub füllen sich, und bislang fehlt es an neuen Standorten. Auch die rechtlich gesicherten Kiesreserven reichen laut Schätzungen der Baudirektion nur noch bis im Jahr 2029 aus. Mit einem am Freitag, 11. Februar, publizierten Urteil des Bundesgerichts akzentuiert sich das Problem nun zusätzlich. Denn das höchste Schweizer Gericht heisst eine Beschwerde der Gemeinde Cham gegen einen Beschluss des Zuger Kantonsrats aus dem Oktober 2020 gut. Damals wurde das Kiesabbaugebiet Hatwil-Hubletzen definitiv in den kantonalen Richtplan aufgenommen. Mit dem neuen Standort sollte die regionale Versorgung mit Kies bis zum Jahr 2050 gewährleistet werden. Gleichzeitig hätte man die Grube laufend mit unverschmutztem Aushub wieder auffüllen und rekultivieren wollen, so der Plan.

Daraus wird nun nichts: Die Festsetzung des Standorts Hatwil-Hubletzen im Richtplan lasse sich nicht aufrechterhalten, schreiben die Richterin und die zwei Richter aus Lausanne in ihrem Urteil. Zwar sei das Bundesgericht bei der Prüfung der Beschwerde zurückhaltend vorgegangen, weil es sich erst um einen Richtplan und nicht um eine Projektbewilligung handle. Der Kanton vermöge jedoch in zwei Punkten seine Interessensabwägung nicht konsistent zu begründen.

Standort in Menzingen schneidet besser ab

Zum einen betrifft dies die Beurteilung von anderen geeigneten Gebieten. Die Gemeinde Cham bezeichnete in ihrer Beschwerde den Vergleich mit Alternativstandorten als «offensichtlich fehlerhaft». Bereits im Kieskonzept aus dem Jahr 2008 habe der Standort Bethlehem Süd in der Gemeinde Menzingen gleich gut abgeschnitten wie jener in Cham. Tatsächlich erhielten die beiden potenziellen Abbaugebiete damals eine Gesamtbewertung von je 3,9 Punkten. Die Evaluation beinhaltete unter anderem die Kriterien Grundwasser, Natur- und Landschaftsschutz, Erholung und Geologie.

Im Rahmen des raumplanerischen Berichts aus dem Jahr 2019 musste die Bewertung aktualisiert werden. Dies, weil sich der exakte Standort des Gebiets in Cham verändert hatte. In der Zwischenzeit vorgenommene Untersuchungen zeigten nämlich, dass sich der ursprünglich vorgesehene Perimeter nicht genügend mit demjenigen des grössten Kiesvorkommens deckte, weswegen gegen Osten eine Erweiterung vorgenommen wurde.

In diesem Gebiet sollte gemäss dem kantonalen Richtplan Kies abgebaut werden. Bild: Werner Schelbert (Cham, 14. März 2018)

In der aktualisierten Bewertung schnitt der Standort Hatwil-Hubletzen in der Folge schlechter ab als jener in Menzingen. Gleichwohl hielt der Kanton Zug an der Kiesgrube in Cham fest. Er verwies dabei auf den Umstand, dass das Gebiet in Menzingen zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung gehöre und als eine geschützte Moränenlandschaft gelte. Diese Begründung überzeugt das Bundesgericht indes nicht, da diese Umstände bereits bekannt gewesen und in die vorgenommene Evaluation eingeflossen seien. Es gebe keinen «objektiv nachvollziehbaren Grund» für den Ausschluss des Standorts in Menzingen, heisst es im Urteil. Eine Ausnahmebewilligung vom Verbot neuer Kiesabbaugebiete wäre für das betreffende Schutzgebiet zulässig.

Nutzbarkeit der Moräne sorgt für Uneinigkeit

Beim zweiten Punkt, den das Bundesgericht kritisiert, geht es um das prognostizierte Volumen des abbaubaren Kieses. Die Gemeinde Cham befürchtete diesbezüglich, dass nur 30 Prozent der auf dem Gebiet liegenden Grundmoräne technisch und wirtschaftlich nutzbar seien. Im raumplanerischen Bericht des Kantons ist dagegen von einem Wert von 60 Prozent die Rede, weil auch der vorhandene Sand genutzt werden könne. Nach Ansicht des Bundesgerichts konnte der Kantonsrat in seiner Stellungnahme die Vorwürfe der Gemeinde Cham jedoch nicht genügend entkräften. Das Gericht kommt zum Schluss: «Insgesamt erscheinen die Angaben zum nutzbaren Kies aus der Grundmoräne im raumplanerischen Bericht nicht als schlüssig.»

Derweil schlägt sich das Bundesgericht in anderen Punkten durchaus auf die Seite des Kantonsrats. So schliesse etwa die Kritik der Gemeinde, wonach das Interesse am Schutz des Gebietes zur Erholung für die Bevölkerung zu wenig stark gewichtet worden sei, den Standort Hatwil-Hubletzen nicht im Vorhinein aus, heisst es im Urteil. Auch bezüglich der Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung seien auf Stufe Richtplan gewisse Unsicherheiten in Kauf zu nehmen. Diese Passagen verkommen jedoch zur Makulatur – denn der Kanton Zug wird die Suche nach einem Standort für den Kiesabbau und eine Deponie neu an die Hand nehmen müssen.

