Spatenstich für Schule Sternmatt 1 in Baar ist erfolgt

Bauprojekt Baar: Jetzt starten die Arbeiten für die Schule Sternmatt 1 Mit dem Spatenstich vom 18. März sind die Bauarbeiten für die Erweiterung und Sanierung der Schule offiziell begonnen worden. Bis im Jahr 2026 entstehen neue Schulräume, eine Turnhalle, eine Aula und ein Gebäude für die Schulergänzende Betreuung. 21.03.2022, 11.55 Uhr

Gemeindepräsident Walter Lipp (links), Schulpräsidentin Sylvia Binzegger, Gemeinderätin Sonja Zeberg und Gemeinderat Jost Arnold haben mit dem Spatenstich die Bauarbeiten für die Erweiterung der Schule Sternmatt 1 gestartet. Bild: PD

Der Ausbau der gemeindlichen Schulinfrastruktur kommt in grossen Schritten voran: Nachdem im Oktober 2021 die Bauarbeiten für die neue Dreifachturnhalle Sternmatt 2 in Angriff genommen werden konnten, geht es nun auch auf dem Schulareal Sternmatt 1 los. Derzeit werden die beiden Kindergärten Sternenweg abgerissen, nun beginnen die Bauarbeiten für den neuen Schultrakt für die Mittelstufe (3. bis 6. Klasse) sowie für ein Gebäude mit Mehrzwecksaal und Einfachturnhalle auf der Spielwiese an der Sternmattstrasse (im Volksmund Italienerwiese genannt). Bestandteil dieser Neubauten ist eine Tiefgarage mit 113 Parkfeldern, wie die Gemeinde mitteilt. Bestandteil der ersten Etappe ist zudem ein Kindergartenpavillon für vier Kindergärten, der neben dem bestehenden Schultrakt erstellt wird.

Die Gebäude werden im Sommer 2024 bezugsfertig sein. In der zweiten Etappe mit Start im Sommer 2024 werden die bestehenden Schulhausbauten saniert. Die Turnhalle wird zu einem Gebäude für die Schulergänzende Betreuung umgebaut. Dieses bietet Platz für bis zu 200 Kinder der Schulen Sternmatt 1 und 2, Marktgasse sowie Dorfmatt. Im Sommer 2026 wird auch diese Bauphase abgeschlossen sein.

Ein Gewinn auch für die Vereine

Am Freitag, 18. März, wurde der Baubetrieb für die Erweiterung und Sanierung der Schule Sternmatt 1 offiziell gestartet. Gemeindepräsident Walter Lipp, Schulpräsidentin Sylvia Binzegger, Gemeinderätin Sonja Zeberg und Gemeinderat Jost Arnold haben am Spatenstich zusammen mit Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung und der Schulen Baar sowie den beteiligten Planern und Architekten symbolisch die Baustelle eröffnet. Für Bauvorstand Jost Arnold eine freudige Angelegenheit: «Nach vier intensiven Planungsjahren und kein halbes Jahr nach der Urnenabstimmung ist das Projekt baureif. Dazu gratuliere ich allen Beteiligten», wird er in der Mitteilung zitiert.

Die Schulen Baar erhalten mit dem Ausbau dringend benötigte Schulräume im Zentrum. Auch für die Baarer Vereine ist das Bauprojekt ein Gewinn: Sie erhalten eine Turnhalle, die den Anforderungen des Bundesamts für Sport genügt, und eine Mehrzweckhalle für Proben und Konzerte.

Das Baarer Stimmvolk hat den Baukredit für die Sanierung und Erweiterung der Schule Sternmatt 1 in der Höhe von 49,11 Millionen Franken anlässlich der Urnenabstimmung vom 26. September 2021 mit einem Ja-Stimmenanteil von 85,7 Prozent deutlich genehmigt. «Dieser Vertrauensbeweis ist für uns Verpflichtung», so Jost Arnold. «Wir werden die Schule Sternmatt 1 zügig und unter Einhaltung der Kosten realisieren.» (rh)