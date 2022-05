Bauprojekt Dachgarten mit Spa direkt am See: In der Stadt Zug entsteht dieses Südsee-Quartier «Süd-See Zug» heisst das Siegerprojekt, das aus einem Ideen- und Investorenwettbewerb für das ehemalige Areal des Kantonsspitals hervorgegangen ist. Das Quartier soll Stadtleben und Naherholung vereinen. René Meier 31.05.2022, 07.27 Uhr

So stellen sich die Planer die Dachterrasse vor. Visualisierung: PD

Jetzt ist klar, was auf dem ehemaligen Areal des Zuger Kantonsspital gebaut werden soll: «Süd-See Zug» heisst das Siegerkonzept, das aus dem Ideen- und Investorenwettbewerb für den Platz in Zug hervorgegangen ist.

Das Areal zeichne sich durch seine zentrale Lage mit attraktivem Seeblick aus und befinde sich in einem Gebiet mit hervorragendem Entwicklungspotential, schreibt die Zuger Baudirektion in einer Mitteilung vom Montagabend. Darum habe sie mithilfe eines Wettbewerbs Ideen dafür gesucht, was aus dem Areal einst werden könnte.

Aus den zehn eingereichten Eingaben hat das Beurteilungsgremium sieben Teams zu einer ersten Präsentation der Vorschläge eingeladen. Vier Teams kamen anschliessend in die engere Auswahl. Das Konzept «Süd-

See Zug» habe das Beurteilungsgremium am meisten überzeugt.

Blick in den Innenbereich des «Süd-See-Hubs». Visualisierung: PD

Das Konzept schlägt laut Projektbeschrieb «ein durchgrüntes, lebendiges Stadtquartier am See vor und nimmt die einmalige Gelegenheit wahr, Stadtleben und Naherholung an einem Ort zu vereinen». So ist unter anderem ein «Süd-See-Hub» geplant.

Dieser umfasst Räume für Events, Wellness, Gastronomie und für Kunst und Kleingewerbe. Der öffentliche Dachgarten mit direktem Zugang vom Spa funktioniert als Erweiterung der Bade- und Saunalandschaft mit Blick über den Zugersee und in die Berge. Zusätzlich wird der innere Gastronomiebereich um eine direkt zugängliche Rooftop-Bar ergänzt.

Es hat auch Platz für preisgünstiges Wohnen

Im Südflügel des ehemaligen Kantonsspitals, das unter Denkmalschutz steht, ist ein Boutiquehotel mit 56 Zimmern geplant. Auch Wohnungen sind vorgesehen: Gemäss Bebauungsplan sollen 50 Prozent der Wohnflächen zu Marktkonditionen und für preisgünstiges Wohnen angeboten werden.

Investor des Siegerkonzepts ist die CSA RES Commercial, eine Anlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung. Für das Nutzungskonzept zeichnet die Immobiliendienstleisterin HRS Real Estate AG verantwortlich.

Hinweis: Das Siegerprojekt wird vom 14. bis 24. Juni in der Shedhalle an der Hofstrasse ausgestellt.

Blick von oben auf das Areal des ehemaligen Zuger Kantonsspitals. Visualisierung: PD