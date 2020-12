Bauvorhaben Der Tennisclub Zug will eigene Hallenplätze Der grosse Sportverein strebt den Bau zweier Traglufthallen auf der Anlage im Göbli an. Er rechnet dafür mit Kosten in siebenstelliger Höhe. Raphael Biermayr 15.12.2020, 05.00 Uhr

Die Profile für die Traglufthallen stehen auf den Tennisplätzen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Dezember 2020)

Tennisplätze sind ein begehrtes Gut, zumal im Winter. Der Tennisclub Zug mit seinen 300 Aktivmitgliedern und 250 Nachwuchsspielern verfügt über keine eigenen Hallenplätze. Er mietet sich deshalb in den festen Hallen im Sports Zugerland in Cham sowie im Lättich in Baar oder aber in den «Ballons» des TC Allmend Zug ein. So werden die saisonal errichteten Traglufthallen im Jargon genannt.