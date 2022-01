Korporation Zug will auch für Schwinger bauen

Bauvorhaben Die Korporation Zug beabsichtigt ein Gebäude auch für die Schwinger Am 24. Januar befasst sich die Versammlung der Korporationsbürger mit einem Planungskredit sowie dem Voranschlag 2022. Der Verwaltungsrat rechnet im laufenden Jahr mit guten Erträgen. Das hat auch etwas mit dem Holzpreis zu tun. Marco Morosoli 20.01.2022, 05.00 Uhr

Im hinteren Teil dieser Wiese zwischen Rosenweg und dem Zubringer zur Tangente Zug-Baar (rechts die Lärmschutzwände) plant die Korporation zu bauen. Bild: Raphael Biermayr (Zug, 19. Januar 2022)

«Das Budget 2022 weist in der laufenden Rechnung ein beinahe unverändertes gutes Ergebnis aus.» Der vorangehende Satz, niedergeschrieben im Vorschlag 2022 der Korporation Zug, klingt wenig spektakulär. Das spielt wohl auch Bescheidenheit mit, denn die Korporation erwartet für das laufende Jahr einen Ertragsüberschuss von rund drei Millionen Franken. Dies bei einer Bilanzsumme von ungefähr 13,4 Millionen Franken. Erfreut zeigt sich die Leitung der Korporation, dass die Erträge aus dem Holzverkauf um 6 Prozent gestiegen sind. Insgesamt investiert die Korporation im laufenden Jahr eine Summe von 8,1 Millionen Franken.

Diese Zahlen werden die Korporationsbürger an ihrer Versammlung am 24. Januar im Theater Casino Zug vernehmen. Sie entscheiden ausserdem über einen Planungskredit von 1,3 Millionen Franken. Die Korporation will auf einem 3500 Quadratmeter grossen Grundstück bei der Einmündung von der Industriestrasse in die Tangente Zug/Baar ein Gebäude mit gemischter Nutzung erstellen. Die Verantwortlichen seien, so ist in der Vorlage zu lesen, von den beiden Stadtzuger Schwingerklubs angefragt worden, ob sie Hand bieten können, damit diese ihre Trainingsmöglichkeiten verbessern könnten. Ausserdem sind Büroräumlichkeiten vorgesehen. Und schliesslich will die Korporation in dem beabsichtigten Bau im Norden der Stadt gegenüber der Anlage des TC Zug «preisgünstigen» Wohnraum schaffen. In unmittelbarer Umgebung errichtet die Stadt Zug einerseits Notzimmer und andererseits den neuen Ökihof. Dieser zügelt vom Güterbahnhof Zug ebenfalls nordwärts.

Nutzer sollen für manche Ausbauten aufkommen

Der Verwaltungsrat der Korporation Zug hofft, dass die oben erwähnte Idee mit verschiedenen Nutzungen vorangetrieben werden kann. Die Baukosten schätzt er auf rund 20 Millionen Franken. Es ist eine nachhaltige Holzbauweise angedacht, auf eigene Parkierungsmöglichkeiten soll weitgehend verzichtet werden. Die Verantwortlichen planen, den Schwingkeller wie auch die Büroräumlichkeiten im Rohbau den künftigen Nutzern zu übergeben. Bei den anderen Nutzungen würde die Korporation den Ausbau besorgen.