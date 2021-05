Beachvolleyball Das Duo Betschart/Hüberli beeindruckt in Russland Trotz der Niederlage freuen sich die Zentralschweizerinnen über ihren ersten Final bei einem Turnier der Viersternekategorie. 31.05.2021, 16.29 Uhr

(bier) Die Steinhauserin Nina Betschart und ihre Schwyzer Teamkollegin Tanja Hüberli haben in Sotschi eine erfreuliche Premiere erlebt. Erstmals in ihrer Karriere erreichten sie an einem Turnier der Viersternekategorie den Final. In diesem unterlagen sie den Amerikanerinnen Claes/Sponcil mit 0:2.

Gleichwohl überwog die Freude – auch beim Schweizer Verband. «Nina und Tanja haben im ganzen Turnier eine super Leistung gezeigt und bis zum Final nur einen Satz verloren. Und auch im Final hatten sie ihre Chance. Im ersten Satz liegen sie mit 19:18 vorne, bevor dann Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen», wird der Frauennationaltrainer Christoph Dieckmann in einer Mitteilung zitiert.

Zwei Turniere bis zum Saisonhöhepunkt

Betschart/Hüberli, die WM-Vierten von 2019 und Gewinnerinnen der EM-Silbermedaille 2018, stehen ab morgen am Viersterneturnier im tschechischen Ostrau im Einsatz. Im Anschluss daran folgt das Heimturnier in Gstaad (6. bis 11. Juli), bevor es für die beiden an die Olympischen Spiele nach Peking geht.