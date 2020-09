Die Ortsparteien von Risch-Rotkreuz unterstützen den Bebauungsplan Das Projekt für den Bau von Wohnraum im Alter wird an der Gemeindeversammlung Risch-Rotkreuz vorgestellt. Cornelia Bisch 04.09.2020, 14.58 Uhr

Anstelle dieser Häuserzeile in Rotkreuz soll Wohnraum für ältere Menschen entstehen. Bild: Roger Zbinden (18. Januar 2020)

Sämtliche Parteien unterstützen den Bebauungsplan Buonaserstrasse, welcher der Gemeindeversammlung am 9. September zur Genehmigung vorgelegt wird. Er bildet die Grundlage für die Schaffung von Wohnraum für ältere Menschen. Darin eingeschlossen sind Alterswohnungen und ein neues Pflegeheim als Ersatz für das Alterszentrum Dreilinden. Der östliche Teil des Areals soll der Gemeine als strategische Reserve dienen. Basis des Bebauungsplans war ein städtebauliches Konkurrenzverfahren, aus dem ein Richtprojekt hervorging. Die Federführung für die Planung liegt bei der Gemeinde Risch Immobilien AG (Griag), die zu 75 Prozent der Einwohnergemeinde und zu 25 Prozent der Bürgergemeinde gehört. «Wir sind gespannt, was in der Erdgeschossnutzung im Rotkreuzer Dorfkern in Zukunft möglich sein wird», schreiben die Grünen Risch-Rotkreuz. Der geplante Innenhof sowie die zentrale Lage gefallen der Partei an diesem Konzept.