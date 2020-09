Leserbrief Bedenkliche Firmenpolitik «Betreibt WWZ Kunden ohne Vertrag?», Ausgabe vom 5. September 10.09.2020, 18.06 Uhr

Ich bin in der heutigen globalisierten Welt und als Zwangsstrombezüger bei WWZ Zug und als Privatkunde entsetzt und zutiefst empört über die Firmenpolitik von WWZ Zug AG. Wo bleibt die Logik und der gesunde Menschenverstand. Fakten sind, und dies ist der Fehler des angeblichen Kunden, dass er einfach Rechnungen für einen Digitalanschluss bezahlt hat, für welchen er keine Leistung bezogen hat. Ob er Leistungen bezogen hat, ist vom Wasserwerk jederzeit mit einer Netzkontrolle überprüfbar. Nachdem er den Fehler bemerkte, hat er eine Teilschuld eingestanden und auf den irrtümlicherweise bezahlten Betrag verzichtet.

Nun hat das Wasserwerk, vermutlich wegen zu viel Zeit und Personal, eine Betreibung eingeleitet, Grösse wäre gewesen, den Fall abzuschliessen und ad acta zu legen und nicht die Betreibung einzuleiten. Der angebliche Kunde hat auf das Geld verzichtet, WWZ soll auch einen Teil beitragen und die Betreibung zurückziehen, eine Eintragung im Betreibungsregister ist unverständlich für eine solche nicht nachvollziehbare Leistung von WWZ Zug AG.

Sollten wir Privatkunden den Stromanbieter in der Zukunft frei wählen können, was eigentlich in der heutigen Zeit die Normalität wäre, ist das Wasserwerk bei uns, sicher nicht mehr dabei.

Hans-Rudolf Iten-Hartmann, Unterägeri