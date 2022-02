Leserbrief Beenden oder in den Ausstand treten «Das sagen neun Prominente zum Ausstieg aus der Pandemie», Ausgabe vom 3. Februar 24.02.2022, 16.25 Uhr

Die omnipräsente Nationalrätin Ruth Humbel im Parlament, im Fernsehen und in verschiedenen Zeitungen: Das ist keine Volksvertretung, nein, das ist purer Eigennutz. Einfach unglaublich diese Arroganz, welche sie in den Zeitungen, im Fernsehen und im Parlament präsentiert. Das zeigt deutlich, was Frau Humbel von der Bevölkerung hält, rein gar nichts. Wie sollen die Interessen der Schweizerinnen und Schweizer wahrgenommen werden z.B im Parlament, wenn sie mindestens in 25 Verbindungen tätig ist, in Krankenkassen, in Gesundheitsinstitutionen, Patientenverbindungen, Versicherung, Spitälern et cetera. Frau Humbel ist auch Präsidentin «seltene Krankheiten». Was so harmlos tönt, ist eine Drehscheibe zwischen Pharmabetrieben, Ärztinnen, Ärzten und Spitälern. Wie hat doch Frau Humbel behauptet, sie brauche solche Mandate, um sich Wissen im Gesundheitswesen anzueignen. Dies ist meines Erachtens eine reine Schutzbehauptung. Wieso werden dann diese Vertretungen honoriert?