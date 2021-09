SVP Stadt Zug will Europaflagge entfernen

Postulat Europaflagge soll durch die Stadtzuger Fahne ersetzt werden – der Stadtrat sieht dafür keinen Grund Ein Postulat im Grossen Gemeinderat verlangt bei allen Fahnenburgen in der Stadt den Ersatz der Europafahne durch die Stadtzuger Fahne. Dagegen wehrt sich der Stadtrat. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geht es nach dem Zuger Stadtrat, wird die Europaratsfahne an den Fahnenburgen der Stadt weiter wehen. Bild: Martin Ruetschi / Keystone

Die Beflaggung an verschiedenen Standorten in der Stadt Zug ist nicht nur schmuck; sie hat auch – mindestens, was die Europaflagge betrifft – eine historische Bedeutung. SVP-Stadtparlamentarier Thomas Dubach hat mittels Postulat den Ersatz dieser Flagge durch die Stadtzuger Fahne angeregt. Der Stadtrat sieht in seiner Antwort keine Notwendigkeit, dies zu tun.

Bei der Europafahne (12 goldene Sterne auf blauem Grund) handle es sich nicht um die Fahne der Europäischen Union (EU), sondern um die Flagge des 1949 gegründeten Europarates. Europarat und EU sind als Institutionen voneinander zu trennen. «Der Europarat steht für die Wertegemeinschaft des geografischen Raums Europa als Wiege des christlich geprägten Abendlandes», so der Stadtrat in seiner Antwort. Deshalb verstehe sich die Schweiz nicht als potenzielles EU-Mitglied, sondern als europäisches Land. Weshalb eine Beflaggung mit der Fahne des Europarates nicht abwegig sei.

Europaratsfahne ist Anerkennung für Hilfe der Stadt

«Das Flattern der Fahne des Europarats auf den Stadtzuger Fahnenburgen geht auf eine Anerkennung des Europarats an die Stadt Zug für die Hilfe an das kriegsversehrte Städtchen Fürstenfeld in der Steiermark zurück», schreibt der Stadtrat. Und zitiert weiter den Text, den er zur Vermeidung allfälliger Missverständnisse an Fahnenstandorten mit grossem Publikumsaufkommen anbringen lassen will. Die Zuger Hilfe in Fürstenfeld geht auf den späteren Kantons- und Regierungsrat und zweimaligen Gemeindepräsidenten von Walchwil Alois Hürlimann (1916–2003) zurück. «Der promovierte Jurist besuchte kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch als Sekretär des Schweizerischen Studentenvereins von Graz aus die Kleinstadt Fürstenfeld», so der Stadtrat. Er sei entsetzt gewesen über das Ausmass des Leids und des Schadens, den die Kämpfe zwischen der russischen und deutschen Armee hinterlassen haben.

Zurück in Zug gründete Hürlimann mit anderen das Aktionskomitee «Zug hilft Fürstenfeld». So kamen in den Jahren 1946 bis 1948 mehr als 200 Tonnen Hilfsgüter zusammen. Neben Alois Hürlimann setzte sich der Menzinger Manfred Hegglin (1900–1975) für das Projekt ein. Er erhielt 1961 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Fürstenfeld.

«1966 beantragte ein aus Fürstenfeld stammender Europaabgeordneter zusammen mit der Stadt Fürstenfeld beim Europarat in Strassburg, Zug für seine humanitäre Hilfe die Europafahne zu verleihen», heisst es weiter. «Seitdem weht die 1956 eingeführte Flagge mit den 12 Sternen auf marineblauem Hintergrund zusammen mit der Schweizer und der Zuger Fahne» in der Stadt. Der Austausch zwischen Zug und Fürstenfeld ist 1986/87 durch ein sogenanntes Städtebündnis beurkundet worden und wird bis heute gepflegt. «Die Flaggen dürfen», so der Stadtrat, «auch als Zeichen der Dankbarkeit gelesen werden, dass die Schweiz in allen Stürmen der Weltkriege unversehrt und unabhängig blieb und die Rolle einer Helferin übernehmen durfte.»

Zehn Fahnenstandorte werden von der Stadt betrieben

Wie der stadträtlichen Interpellationsantwort zu entnehmen ist, gibt es zehn Standorte, an denen die Fahnenburgen von der Stadt unterhalten werden.

Weitere Standorte werden vom Kanton betrieben. So wird beim Regierungsrat eine Fahne je nach Anlass gehisst. Die Schweizer Fahne am Nationalfeiertag, die Zuger Fahne während Parlamentssitzungen und die Flagge eines offiziellen Gastes bei entsprechenden Einladungen. Je eine Schweizer-, Kantons- und Stadtzuger Fahne hängen beim Verwaltungsgebäude an der Aa und drei weitere Fahnen, jeweils dem Anlass entsprechend, bei der Kantonsschule Zug.

Der Stadtrat sehe keinen Grund dafür, die Fahne des Europarats einzuholen. Dieser stünde für Frieden unter den Völkern. Für die Stadt stehe die Fahne zudem für die Städtefreundschaft mit Fürstenfeld sowie für die engen Beziehungen zu den Nachbarländern in Europa. Schliesslich sei die Schweiz ein unabhängiges, neutrales Land im Herzen Europas.

Der Stadtrat zeigt sich überzeugt, dass aktuell der falsche Zeitpunkt sei, sich mit symbolischen Aktionen von Europa zu distanzieren. Aber: «Damit soll keiner grundsätzlichen Haltung gegenüber der Europäischen Union Ausdruck gegeben werden. Doch ist der Stadtrat jetzt auch nicht bereit, über eine solche Entfernung indirekt eine Diskussion über Europa anzustossen.»

Übrigens: Die Kosten für das Anbringen von Informationstafeln bei Fahnenburgen mit grossem Publikumsaufkommen belaufen sich auf rund 3000 bis 5000 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen