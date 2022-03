Zug wird Austragungsort der Nationalen Sommerspiele 2026

Behindertensport Nationale Sommerspiele 2026: Zug gewinnt Kandidatur und wird Gastgeber Special Olympics wurde von der Zuger Kandidatur für die Austragung der National Summer Games überzeugt. Damit werden die grössten und bedeutendsten Sportanlässe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in der Zentralschweiz durchgeführt. 09.03.2022, 12.39 Uhr

An den nationalen Sommerspiele sollen im Juni 2026 während vier Tagen in 15 Sportarten Wettkämpfe angeboten werden. Dabei nehmen rund 1800 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Beeinträchtigungen aus allen Regionen der Schweiz teil, wie Special Olympics Switzerland in einer Mitteilung schreibt.