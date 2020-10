Beim OYM in Cham sollen 140 Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen Die Gemeinde Cham wächst im Norden immer weiter. Gemäss der Hiag Immobilien AG soll 2023 ein neues Gebäude bezogen werden. 07.10.2020, 11.36 Uhr

(bier) Seit dem Mittwoch stehen auf dem Areal hinter dem Leistungssportzentrum OYM (On your Marks) in Cham neue Bauprofile. Bis zum Jahr 2023 sollen an dieser Stelle 140 neue Wohnungen und 3000 Quadratmeter «vielfältige Dienstleistungs- und Gewerbeflächen» entstehen. Das lässt die Grundeigentümerin Hiag Immobilien AG mitteilen. Das erste Baugesuch zu diesem Vorhaben werde am 9. Oktober erscheinen. Der Baustart ist für Sommer 2021 vorgesehen.