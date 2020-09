Beim Zuger Ökihof ist ein Container in Brand geraten Der Mottbrand bei der Entsorgungsstation konnte durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. 11.09.2020, 14.18 Uhr

Daniel Hegglin

(cro) Am Freitagmorgen, 11. September, kurz nach 8 Uhr, erreichte die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung, dass an der Äussere Güterstrasse ein mit Karton gefüllter Entsorgungscontainer brennt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten städtische Mitarbeiter die Mulde vom ursprüglichen Standort ins Freie transportiert. Das schreibt Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden in der entsprechenden Medienmitteilung.