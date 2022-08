Leserbrief Bekannte Ex-Läuferin ist 90 Geburtstagsgrüsse an Edith Holdener 02.08.2022, 14.42 Uhr

Kürzlich konnte in Zug Edith Holdener ihren 90. Geburtstag feiern. Sie hat über viele Jahre den Laufsport in der Schweiz geprägt, speziell über die langen Distanzen. Im Zeitraum 1969 bis 1992 absolvierte sie den bedeutendsten 100-Kilometer-Lauf Europas in Biel 13-mal. Sechsmal gewann sie diesen Lauf (1973 bis 1977 sowie 1979). 1977 mit ihrer Bestzeit von 9:01 Stunden.