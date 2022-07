Bekannte Tennistalente kommen an das Finaport Zug Open im Juli

Tennis Bekannte Namen der ATP Tour im Tennisclub Zug Neben Marc-Andrea Hüsler, Lucas Pouille und Dominic Stricker schlagen mit Juan Manuel Cerundolo und Jan-Lennard Struff auch weitere grossen Namen der Szene im Tennisclub Zug auf. 18.07.2022, 14.33 Uhr

Der Zürcher Tennisspieler Marc-Andrea Hüsler reist in starker Form nach Zug an das Finaport Zug Open. Bild: PD

Das Teilnehmerfeld für das Finaport Zug Open (24.–31. Juli) steht. Neben Marc-Andrea Hüsler, Lucas Pouille und Dominic Stricker schlagen mit Juan Manuel Cerundolo und Jan-Lennard Struff auch weitere bekannte Namen der ATP Tour im Tennisclub Zug auf. Das Finaport Zug Open ist ein Tennisturnier der Kategorie ATP Challenger 125, das auf Sandplatz ausgetragen wird. Die Erstausgabe findet nun im Tennisclub Zug statt.

Der Zürcher Marc-Andrea Hüsler reist in starker Form nach Zug. Mit dem besten ATP-Ranking seiner ­Karriere im Gepäck und eindrücklichen Auftritten am ATP 250-Turnier im schwedischen Bastad ist er einer der Topfavoriten. Ende Juni gelang Hüsler in Wimbledon zudem die erstmalige Qualifikation für das Haupttableau eines Grand-Slam-Turniers.

Sechs Spieler erreichen das Haupttableau via Qualifikationsrunde.Der Turnierorganisation stehen des Weiteren drei Wildcards zur Verfügung. Tickets für das Finaport Zug Open sind unter www.zugopen.ch/tickets oder an der Tageskasse erhältlich. Für den öffentlichen Bereich mit Foodständen, Bars und Festbetrieb wird kein Ticket benötigt. Der Spielplan des Turniertags wird jeweils am Vorabend auf der Website www.zugopen.ch und auf Social Media publiziert. (tn)