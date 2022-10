"Licht für vergessene Kinder": Benefizgala im Zuger Casino

Benefiz Zuger Stiftung «Licht für vergessene Kinder»: Zum Jubiläum gibt es eine Varieté-Show Seit 20 Jahren unterstützt das Zuger Hilfswerk Kinder in verschiedenen Ländern, aktuell in Uganda und Indien. Eine wichtige Einnahmequelle ist die jährliche Benefizveranstaltung. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Stefan Born hilft behinderten Kindern, die im von der Stiftung für vergessene Kinder unterstützten Waisenhaus Mothers Nest in Indien leben. Bild: PD

Es sind immer wieder bekannte Namen, die am Benefizanlass der Stiftung für vergessene Kinder auftreten. Dieses Jahr feiert die Stiftung ihr 20-Jahr-Jubiläum mit einer Varieté-Show. Diese findet am Samstag, 5. November, im Theater Casino Zug statt. Die Benefizveranstaltung sei eine wichtige Einnahmequelle für die Stiftung, sagt deren Präsident Stefan Born. So konnten an der Veranstaltung 2020 über 11'000 Franken für die Unterstützung vor Ort generiert werden.

Die Stiftung, die ihren Sitz an der Zuger Grabenstrasse hat, bezweckt die Unterstützung von Waisenkindern und von verlassenen oder in Not geratenen Kindern im In- und Ausland. Zurzeit werden Projekte in Indien und Uganda unterstützt. Insgesamt half die Stiftung in 2021 ihren Projekten mit rund 126'000 Franken.

100 Prozent der Spenden gehen an die Projekte

«Etwas für Kinder zu tun, deren Leben eher auf der Schattenseite spielt, gehört zu den schönsten Versprechen an die Zukunft», sagt Stefan Born. Für die Stiftung bedeute das, dass jede Spende so an die Projekte weitergegeben wird, wie sie erhalten wurde. «Also zu 100 Prozent», so Born.

Die Stiftungsarbeit erfolgt vom gesamten Stiftungsrat unentgeltlich. Sämtliche Spesen und Administrationskosten werden von den Stiftungsräten selber übernommen, erklärt der Stiftungsratspräsident. «So kann allen Spenderinnen und Spendern garantiert werden, dass ihr Beitrag vollumfänglich den Hilfsprojekten zugutekommt.»

«Mothers Nest» und «Home of Joy»

Das Waisenhaus Mothers Nest liegt in Zentralindien und gehört zum Hilfswerk Bethany Samrakshana, welches von Pater Joseph und Birgitte Born gegründet wurde. Die ehemaligen Strassenkinder bekommen alles mit auf den Weg, was sie später für ein selbstbestimmtes Leben brauchen. Die Stiftung unterstützt dieses Projekt seit 2007.

Die Helferinnen und Helfer sowie die Kinder von «Mothers Nest» in Indien. Bild: PD

Dazu finanziert die Stiftung seit 2014 auch das Waisenhaus «Home of Joy» im Dorf Chopelwor in West-Uganda. Stefan Born ist eben erst aus Uganda zurück gekehrt. Etwa 80 Prozent der Familien in dieser Umgebung sind arm und leben als Selbstversorger. 30 Prozent davon leben unterhalb der nationalen Armutsgrenze mit weniger als 1 US-Dollar am Tag.

Für diese Familien ist es schlicht unmöglich, ihren Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass die beiden bestehenden Schulen zu klein sind, um alle Kinder zu unterrichten. «Wir planen eine neue Schule für Chopelwor. Es soll eine Schule mit zehn Klassenzimmern entstehen, in denen 200 Kinder unterrichtet werden können», sagt Born.

Liveschaltung nach Uganda geplant

Neben der Benefizveranstaltung veranstaltet die Stiftung weitere Anlässe, die Gelder für die Projektunterstützung generieren, so beispielsweise einen Sponsorenlauf. An der Benefizveranstaltung vom Samstag, 5. November, im Theater Casino Zug treten namhafte Schweizer Künstler auf. Die Künstler verzichten für diesen Auftritt auf einen grossen Teil ihrer Gage.

Das Duo Lapsus. Bild: PD

Dieses Jahr tritt das schräge, witzige, akrobatische und manchmal tiefsinnige Duo Lapsus auf. Das Duo aus der Dimitri-Schule wurde mehrfach ausgezeichnet und führt die Gäste der Show durch den Abend.

Magier und Mentalist Arthur Roscha. Bild: PD

Weiter zeigt der Magier und Mentalist Arthur Roscha Rätselhaftes und Paranormales. Roscha ist mit mehr als 25 Jahren Bühnenerfahrung im In- und Ausland ein Garant für einen verzauberten Abend.

Sie malt mit Sand. Natalya Netselya tourt nach ihrem Auftritt in der Show «Das Supertalent» durch ganz Europa. Mit feinem Sand zaubert sie fantasievolle Geschichten, die für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf einer Grossleinwand sichtbar werden.

Nataly Netselya. Bild: PD

Sopranistin Nicole Mühle. Bild: PD

Schliesslich ist auch für Musik gesorgt. Nicole Mühle, Sopranistin aus Hamburg, hat bereits vor 20 Jahren die Gründungsgala der Stiftung begleitet. Sie lässt es sich nicht nehmen, nun bei der Jubiläumsgala dabei zu sein.

Damit die Gäste sehen, was die Stiftung vor Ort tut, ist eine Liveschaltung nach Uganda geplant. Allerdings verfügt das Dorf über keinen Strom. Deshalb muss ein Generator herbeigeschafft werden. Laut Stefan Born werden die Darbietungen der Kinder und Betreuer vorher aufgenommen – «für den Fall, dass die Schaltung nicht funktioniert», sagt Born. «Dann kommt die Information eben aus der Konserve.»

Kinder sowie Helferinnen und Helfer des Projekts «Home of Joy». Sie werden in einer Liveschaltung im Casino zu sehen sein. Bild: PD

Tickets für die Veranstaltung gibt es beim Theater Casino Zug unter www.theatercasino.ch, karten@theatercasino.ch oder Telefon 041 729 05 05.

