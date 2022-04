Benefizkonzert berührt das Publikum

Äthiopien Mord, Folter und Vergewaltigungen in Tigray: Kriegsverbrechen im Land des Friedensnobelpreisträgers

Seit rund zwei Jahren herrscht in Tigray Krieg. In der umkämpften Region in Äthiopien begehen Sicherheitskräfte immer wieder Gräueltaten. Aktivisten erheben nun Vorwürfe.