Leserbrief Bereicherung für Gemeinderat Empfehlung für die Ersatzwahl in Unterägeri vom 6. März 10.02.2022, 15.04 Uhr

Manuela Inglin-Henggeler erlebe ich immer wieder als gute Zuhörerin, die mit ihrer empathischen und wohlwollenden Art das Gegenüber ernst nimmt. Diese Qualitäten machen sie zu einer sehr geschätzten und teamfähigen Persönlichkeit. Als langjähriges Mitglied der Rechnungsprüfungskommission bringt sie Erfahrung in den politischen Prozessen mit und überzeugt auch durch ihre fachliche Kompetenz. Sie kennt Unterägeri wie ihre eigene Hosentasche und hat miterlebt, wie das Dorf zu einem Städtchen am See gewachsen ist.