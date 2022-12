Vereine&Verbände Bereit für die bevorstehende Skisaison Finanzielle Unterstützung für Talente des Skiclubs Oberwil-Zug. Für den Skiclub Oberwil-Zug: 09.12.2022, 19.53 Uhr

Sandra Fuchs (Mitte) mit Lenz Hächler und Luana Fleischli.

Luana Fleischli aus Zug und Lenz Hächler aus Oberwil gehören auf ihrer Altersstufe zu den talentiertesten Skifahrerinnen und Skifahrer der Schweiz.

Anlässlich des jährlichen Treffens des Clubs 200 gaben die beiden einen Ausblick auf die kommende Skisaison und nahmen die willkommene finanzielle Unterstützung in Empfang. Im Club 200 sind Donatorinnen und Donatoren des Skiclubs Oberwil-Zug organisiert. Im Alter von 13 bis ca. 22 Jahre ist der Weg an die Spitze mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden, welcher im Wesentlichen von den Athletinnen und Athleten bzw. deren Eltern zu tragen ist.

Die Beiden wollen an die Spitze

Am jährlichen Treffen des Clubs 200 im November in Zug nahmen 20 der über 40 Mitglieder teil. Sandra Fuchs, die Verantwortliche des Clubs 200, führte gekonnt durch den Abend und entlockte Luana und Lenz im Interview interessante Informationen zu deren sportlichen Situation. Luana Fleischli (Jg. 2007) hat sich in den letzten Jahren an der regionalen und nationalen Spitze etabliert. Luana wird in der kommenden Saison letztmals in der Kategorie U16 an den Start gehen. Ihr Hauptziel für die Saison ist die Qualifikation für das Nationale Leistungszentrum Mitte von Swiss-Ski, über welche am Ende der Saison entschieden wird. Luana besucht seit gut zwei Jahren in Engelberg die Sportmittelschule und konnte sich im Sommer und Herbst optimal auf die neue Saison vorbereiten, sie ist entsprechend optimistisch, dass ihr die Qualifikation gelingen wird. Luana sieht ihre ­Stärken eher bei den technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom. An die Disziplin Super-G tastet sie sich mit einem gewissen Respekt noch heran. Abfahrten werden auf Stufe U16 noch keine ausgetragen.

Er ging sogar nach Kanada

Bereits einen Schritt weiter ist Lenz Hächler (Jg. 2003). Er zählte in der letzten Saison in der Kategorie U19 in allen ­Disziplinen schweizweit zu den besten und entschied den Brack-Swiss-Cup klar zu seinen Gunsten. Dieser Erfolg brachte ihm die Selektion für die ­Junioren-Weltmeisterschaft in Kanada und die Qualifikation für das C-Kader von Swiss-Ski ein.

Am Ende der Saison zog sich Lenz leider eine Meniskusverletzung zu. Nachdem die passive Behandlung der Verletzung nicht zum Erfolg führte, musste er sich im Sommer einer Operation unterziehen. Nach einem dreimonatigen Aufbau hat sich Lenz gut erholt und startete Ende Oktober mit dem Training auf Schnee. Lenz äusserte sich aufgrund dieser Situation erst vage zu konkreten sportlichen Zielen für die bevorstehende Saison. Gerne würde er bald erstmals im Europacup am Start stehen. Für ihn ist es vorerst jedoch wichtig, Woche für Woche, Schritt für Schritt wieder auf das letztjährige Niveau zu gelangen.