Menzinger Bergspiegel für einmal Open-Air

Menzingen Der beliebte Bergspiegel ging für einmal Open-Air über die Bühne Die 49,99. Feier von «Menzikus wie es singt und lacht» fand im Freien statt. Die Temperaturen waren tief – der guten Laune am Menzinger Bühnenspiel tat dies keinen Abbruch. Martin Mühlebach 27.02.2022, 14.52 Uhr

Der Bergspiegel (links) liess sich wegen Liebeskummer von Dr. Prof. Patzill von Wuhanisburg behandeln. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2022)

Geschätzt weit über 300 Personen hatten sich am Freitagabend auf dem Rathausplatz in Menzingen eingefunden, um die 49,99. Folge von «Menzikus wie es singt und lacht» zu geniessen.

An den in L-Form platzierten Verpflegungsständen inklusive Bar wurde für das leibliche Wohl gesorgt, ehe Dr. Prof. Patzill von Wuhanisburg (Simon Leuenberger) – der sich während Corona unter anderem auch als Paartherapeut ausbilden liess – von seiner Gehilfin (Engel)ina Jolie (Melina Wyss) in seine Praxis beziehungsweise auf die Open-Air-Bühne gerufen wurde, weil der Bergspiegel (Mäsi Hegglin) notfallmässig behandelt werden müsse. Als dieser als Teufel verkleidet völlig aufgelöst in der Praxis ankam, sagte er schluchzend: «Ich habe mich von meiner Frau getrennt, weil sie mit Herr Füürhorn fremdgegangen ist. Das tut so weh.»

Für Aufheiterung sorgt Peach Weber

Um den Bergspiegel auf andere Gedanken zu bringen, liess ihn der Arzt Geschichten erzählen. Es sind Geschichten, die im gedruckten diesjährigen Bergspiegel nachzulesen sind. Und dann überraschte der Arzt den Bergspiegel mit der Nachricht: «Ich habe Peach Weber bei Frieda von Weight Watchers getroffen und ich habe ihn gebeten, eine Grussbotschaft an uns zu richten.» Als Peach Weber in einer Sprachnachricht verriet, dass er am 16. Februar 2023 – anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums von «Menzikus wie es singt und lacht» – mit von der Partie sei, ging’s dem Bergspiegel schon wieder bedeutend besser.

Er beklagte zwar noch Kopfschmerzen, weshalb Dr. Prof. Patzill von Wuhanisburg seine Sekretärin aufforderte, Kopfwehtabletten zu holen. Der Bergspiegel nutzte die kurze Abwesenheit der Arztgehilfin, um deren Arbeitgeber zu fragen: «Ist (Engel)ina Jolie noch Single?», um postwendend zu gestehen: «Sie gefällt mir sehr.» Die Arztgehilfin, die die Worte des Bergspiegels gehört hatte, richtete ihr Kleid, ehe sie die Kopfwehtabletten brachte, woraufhin der Arzt die Praxis verliess.

Die Paarberatung wird zum Bumerang

Als (Engel)ina Jolie und der Bergspiegel allein waren, erzählten sie einander lustige Geschichten über die während des Jahres von den Menzinger Dorfbewohnern getätigten Tritte ins Fettnäpfchen. Die Guggenmusik Menzikus überbrückte eine kurze Pause mit kakofonischen Klängen. Als der Bergspiegel von der Urinprobe in die Arztpraxis zurückkehrte, schüttete er den gesamten Inhalt aus. Das war ihm peinlich, und vor lauter Peinlichkeit rutschte ihm auch heraus, dass er (Engel)ina mag. Der Arzt schaltete sofort auf Paarberatung um, weil er die beiden verkuppeln wollte. Dies gelang. Allerdings zum Leidwesen des Arztes.

Die erfolgreiche Paartherapie traf den Arzt wie ein Bumerang, denn seine Gehilfin kündigte und haute mit dem Bergspiegel ab. Dr. Prof. Patzill von Wuhanisburg schmiss den Bettel hin. Die Guggenmusik Menzikus war nun in ihrem Element. Trotz der kalten Temperaturen hielt die frohe Stimmung noch einige Stunden an.