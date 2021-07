Erste Online-Lehrstellenbörse im Kanton Zug

Erste Online-Lehrstellenbörse Nicht alle Suchenden nutzten ihre Chance – wegen Überforderung und Angst vor Ablehnung Im Rahmen einer Lehrstellenbörse wurden Jugendliche der Abschlussklassen, die noch keine Lehrstelle gefunden hatten, an Gewerbebetriebe vermittelt. Deren Rückmeldungen fielen ganz unterschiedlich aus. Cornelia Bisch 19.07.2021, 05.00 Uhr

In einen Beruf hineinzuschnuppern, hilft vielen Jugendlichen bei der Entscheidung. Bild: PD

«Humorvolle Person», «offen und selbstbewusst», «gute Ausdrucksweise und hervorragend vorbereitet», dies sind einige der positiven Rückmeldungen der Gewerbetreibenden, die aufgrund der Lehrstellenbörse des Berufsinformationszentrums Zug (BIZ) und des Zuger Amts für Berufsbildung (AfB) ihre Lehrstellen mit Beginn im Herbst 2021 an Schulabgängerinnen und -abgänger vergeben konnten. Zwischen fünf und zehn von ihnen wurden im Rahmen der erstmals online durchgeführten Lehrstellenbörse vermittelt. «Für jede einzelne davon hat sich der Aufwand gelohnt», betont Roger Augsburger vom Zuger Amt für Berufsbildung. Im Angebot standen 53 Lehrstellen von 31 Betrieben.

Ein Schnupperlernender führt eigenständig ein Verkaufsgespräch. Bild: PD

In normalen Zeiten findet jeweils ein Lehrstellenmarkt statt, an dem sich Jugendliche und Gewerbetreibende persönlich begegnen. «Diesen Anlass haben wir in den Vorjahren bereits dreimal erfolgreich durchgeführt.» Um während Corona nicht ganz auf das Angebot verzichten zu müssen, riefen die Veranstalter die Online-Lehrstellenbörse ins Leben: «Diese funktioniert so, dass uns die Jugendlichen der dritten Oberstufe ihr Bewerbungsdossier übergeben und ihre Berufswünsche anmelden», führt Augsburger aus. Die Lehrbetriebe würden ihrerseits noch unbesetzte Lehrstellen angeben. «Unsere Fachleute und jene des BIZ nehmen anschliessend eine Selektion und die Vermittlung vor.»

Roger Augsburger, Amt für Berufsbildung Zug Bild: PD

Manchmal hätten die Wünsche der künftigen Lernenden und jene der Unternehmen nicht zu 100 Prozent übereingestimmt.

«Wir teilten die 91 Dossiers in drei Kategorien ein: Es gab 24 passende, 38 prüfenswerte und 29 sonstige Bewerbungen.»

Passende und prüfenswerte Dossiers wurden den Lehrbetrieben übergeben. Die Unternehmen luden anschliessend geeignete Kandidaten zum Online- oder persönlichen Bewerbungsgespräch sowie allenfalls zu einer Schnupperlehre ein.

Im kaufmännischen Bereich hätten Angebot und Nachfrage nicht ganz übereingestimmt, so Augsburger. «Dabei sind einige Betriebe leer ausgegangen.» Überraschenderweise habe es jedoch einige Interessenten für die Berufe Fleischfachmann und -angestellter gegeben. «Das hat uns gefreut. Dies sind Berufe, die bei den Jugendlichen sonst nicht so beliebt sind.»

Schlechtes Benehmen wurde kritisiert

Neben den erfreulichen gab es aber auch negative Rückmeldungen: «Ohne Abmeldung nicht zum vereinbarten Termin erschienen», «Ein riesengrosses Defizit bei den Sozialkompetenzen», «antwortete leider nicht auf unsere Einladung», «schien von den Tätigkeiten eines Kaufmanns noch nicht viel zu wissen», schrieben die betroffenen Firmen.

«Jene Schüler, die bis im Frühling noch nichts gefunden haben, sind vielleicht teilweise nicht ganz so zuverlässig oder bekommen wenig Unterstützung»

, erklärt Roger Augsburger. Für Psychologe Beat Unternährer vom Schulpsychologischen Dienst Sek II (für Lernende nach der obligatorischen Schulzeit) des Kantons Zug gibt es darüber hinaus eine Reihe weiterer denkbarer Gründe.

Jugendliche brauchen Begleitung

Beat Unternährer, Schulpsychologischer Dienst Zug, Sek II Bild: PD

«Jugendliche brauchen in solchen Situationen oft vor allem ein offenes, nicht wertendes Ohr und anschliessend klare, sachliche Ansagen und Vorgehenspläne», ist er überzeugt. «Sie sind noch unerfahren im Umgang mit der Berufswelt. Wie jeder Übergang braucht jener in eine Berufsausbildung intensive Begleitung.» Der Grossteil der Jugendlichen wolle lernen, etwas leisten und seine Sache gut machen.

Immer, wenn dies nicht zu erkennen sei, erscheine es ihm wichtig, nach den Gründen zu forschen, betont Unternährer. «Wenn ich zum Beispiel einen Vorstellungstermin zum Schnuppern vergesse, erhalte ich nicht noch eine weitere Absage auf eine Bewerbung.» Dies töne völlig unlogisch, könne aber psychologisch durchaus Sinn machen.

«Das Vergessen kann ja jedem passieren, aber ich erfahre auf diese Weise keinen Selbstwertverlust durch eine Absage.»

Mit solchen Vorüberlegungen im Hinterkopf könne er auf die Jugendlichen zugehen, wertschätzend nachfragen und durchaus auch konfrontieren.

Sehr oft handle es sich um schwächere Lernende, welche aufgrund tiefer Noten und Fähigkeiten mehr Schwierigkeiten hätten, eine Lehrstelle zu finden. «Sie brauchen viel Unterstützung, um all die Kompetenzen zu entwickeln, welche für den Bewerbungsprozess und auch nachher im Berufsleben nötig sind.» Gerade in Zug gebe es jedoch viele Eltern, welche das Bildungssystem nicht gut kennen und sich zu wenig oder einseitig dafür interessieren würden.

Einmal selbst Hand anzulegen, gibt einem ein Gespür für den Berufsalltag. Bild: PD

Schwächere Schüler fühlen sich oft überfordert

«Die Jugendlichen wissen meist, wie wichtig eine gute Berufsausbildung ist. Je schwächer sie sind, umso mehr belastet sie der Druck von vielen Seiten.» Sie fühlten sich überfordert, manchmal allein gelassen. Die Pubertät sei eine einschneidende Phase im Leben eines jungen Menschen, wobei die Berufsfindung nur ein Thema neben vielen anderen sei. «Wenn dann noch Zweifel am Selbstwert, den eigenen Fähigkeiten oder familiäre Schwierigkeiten dazukommen, ist plötzlich die Berufswahl nicht mehr das drängendste Thema.» Dann bräuchten die Schüler vor allem jemanden, der zuhöre, mit ihnen die Themen sortiere und Schritt für Schritt bearbeite. Auch dies betreffe schwächere Lernende viel stärker als Topschüler.

«Ich erlebe es in den Beratungen sehr oft, dass nur schon das wertfreie Zuhören und interessierte Nachfragen, bei den Jugendlichen einen Entwicklungsprozess auslöst.»

Er selber habe beim Schulpsychologischen Dienst keinen rasanten Anstieg der Fallzahlen aufgrund von Corona festgestellt. «Allerdings sind die Rückmeldungen sehr stark von den gewählten Berufen abhängig. Deutlich wurde auch hier, dass vor allem schwächere Lernende mit der Coronasituation, dem Onlinelernen und der Selbstverantwortung Mühe hatten.»