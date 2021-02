Berufswahl Der Lehrstellen-Wettbewerb startet auch in Zug immer früher Die Betriebe können neu ihre offenen Lehrstellen bereits ab dem 1. April auf der Plattform Lena der Kantone ausschreiben. In Zug ist man darüber nicht nur glücklich. Cornelia Bisch 06.02.2021, 05.00 Uhr

Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) beschloss, die Angebote der Lehrbetriebe auf der zentral geführten, nationalen Plattform Lehrstellennachweis (Lena) der Kantone neu bereits ab 1. April statt wie bisher ab 1. August aufzuschalten, wie die Zuger Volkswirtschaftsdirektion in einer Medienmitteilung bekanntgibt. «Im Vorfeld des Beschlusses wurde heftig über diese zeitliche Verschiebung diskutiert», erzählt Urs Brütsch, Leiter des Berufsinformationszentrums Zug BIZ.

«Es ist wohl einfach unrealistisch, sich diesem Trend des Gewerbes, die Lernenden immer früher anzubinden, zu widersetzen.»

Mehr als ein Jahr vor Lehrbeginn einen Jugendlichen an eine Lehrstelle zu binden, mache natürlich keinen Sinn, sind sich Urs Brütsch und Dusan Milakovic vom Amt für Berufsbildung einig. «In dieser Zeit der rasanten physischen und mentalen Entwicklung kann sich innerhalb von eineinhalb Jahren viel ändern», gibt Milakovic zu bedenken.

Sämtliche Branchen seien gleichermassen betroffen. Vor allem Grossbetriebe mit strategischer Personalplanung seien erpicht darauf, gute Schüler möglichst früh anzubinden – das heisst in den meisten Fällen bereits ab April des Vorjahres. «Letztlich profitieren jedoch beide Seiten von der Neuerung», hält Milakovic fest. «Die Lehrbetriebe können früher ausschreiben, um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Die jungen Leute erhalten die notwendigen Informationen im Rahmen des Berufswahlprozesses ebenfalls früher und können ihre Schnupperlehren zielführender angehen.»

Lehrverträge werden frühestens ein Jahr vor Lehrbeginn genehmigt

«Wir appellieren ans Gewerbe, an Schulen und Eltern, die Jugendlichen nicht so stark unter Druck zu setzen. Aber aufhalten können wir diesen Prozess nicht», bedauert Brütsch. Der Berufswahlfahrplan der Zuger Oberstufenschulen werde hingegen nicht angepasst. «Die Schüler sollen ihre Einblicke in die Praxis weiterhin im Frühjahr und Sommer erhalten können. Dass sie sich frühestens ein Jahr vor Lehrbeginn bewerben, ist nach wie vor gültig und sinnvoll», betont er. Ein klares Zeichen setzt das Amt für Berufsbildung, indem Lehrverträge frühestens ein Jahr vor Lehrbeginn, in der Praxis sogar meist erst ab Herbst, genehmigt werden.

Die Innerschweizer Kantone sind am stärksten betroffen

Während 2011 im Kanton Zug 525 Schüler eine Lehrstelle brauchten, waren es im Jahr 2020 nur noch 441. Brütsch betont:

«Die Tendenz der abnehmenden Schülerzahlen und der höheren Gymnasialquoten befeuert den Trend des Gewerbes, möglichst früh die Besten unter Vertrag zu nehmen.»

Das drückt sich auch in Zahlen aus. 2011 erhielten 4,5 Prozent der Schüler frühzeitig, also früher als ein Jahr im Voraus, ihre Lehrstellenzusage, 2020 waren es bereits 13 Prozent.

«Die Situation in unserem Kanton ist aber weit weniger dramatisch als in anderen Innerschweizer Kantonen», stellt Brütsch fest. Im letzten Jahr erreichte Uri als Spitzenreiter eine 44 Prozent-Quote, in Nidwalden lag sie bei 37 Prozent, in Obwalden bei 26 und in Schwyz bei 18 Prozent. «Oft kommt es an diesen Orten vor, dass Schüler gleich nach einer Schnupperlehre angebunden werden.»

Anders verhalte es sich in der Westschweiz und im Tessin, wo in der Regel erst im letzten halben Jahr vor Beendigung der Schulpflicht mit der Lehrstellensuche begonnen werde, ergänzt Milakovic. «Dort ist die schulisch organisierte Grundbildung weiter verbreitet als in der Deutschschweiz, wo das Konzept der dualen Bildung populärer ist.»

Schnuppern ist schwieriger geworden

Die Pandemie habe die Situation für alle Beteiligten nochmals erschwert, fährt Milakovic fort. «Es hat zwar bisher keinen grossen Rückgang beim Lehrstellenangebot gegeben.» Aber sich einen Einblick in die Berufswelten zu verschaffen, sei schwierig geworden. «In der Pflege gelten restriktive Regeln, Gastronomie und Tourismus sind weitgehend zum Erliegen gekommen und ein Grossteil des kaufmännischen Arbeitsalltages findet im Homeoffice statt.» Nur in Handwerksbetrieben würden weiterhin Schnuppertage angeboten.

«Ich habe sogar jüngst von einem Betrieb gehört, der einem Schüler den Zuschlag für eine Lehre gegeben hat, ohne dass dieser auch nur einen Tag vor Ort gewesen wäre», erzählt Brütsch. Das ist in seinen Augen gefährlich, denn «die Betriebswahl ist ebenso wichtig wie die Berufswahl. Der Jugendliche sollte wissen, worauf er sich einlässt und umgekehrt».

Berufsschau in digitaler und analoger Form

Letztes Jahr haben keine Berufsschauen stattgefunden. «Das sind aber für die Berufsfindung der Schüler sehr wichtige Veranstaltungen», stellt Brütsch klar. Es sei deshalb angedacht, dieses Jahr wieder eine solche im Kanton Zug durchzuführen:

«Sie wird in grossen Räumen und mit entsprechendem Konzept stattfinden, beispielsweise in der Waldmannhalle Baar.»

Ein Extraangebot sei die diesjährige, digitale Zentralschweizer Bildungsmesse (Zebi). «Ab 25. März kann man während dreier Tage verschiedene Betriebe online besichtigen.» Lernende würden ihre Berufe und Betriebe mit Videos, Webinaren und so weiter vorstellen.

Lehrstellenbörsen würden das Amt für Berufsbildung und das BIZ durch Vermittlungsdienste an den Schulen ersetzen. «Das ist eine sehr gute Sache», erläutert Urs Brütsch. «Wir nehmen an einer Schulhaussprechstunde die Dossiers der Schüler entgegen. Die Ausbildungsberaterinnen und -berater vom Amt für Berufsbildung überlegen daraufhin, in welchen Betrieb jeder einzelne passen könnte und leisten Vermittlungsdienste.» Es sei fast wie in einem Stellenvermittlungsbüro.

«Man muss in diesen Zeiten flexibel und innovativ sein», ist Dusan Milakovic überzeugt.



«Trotzdem, kein virtuelles Angebot ersetzt eine Schnupperlehre, in der man den Beruf richtig erleben und erspüren kann.»