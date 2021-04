Leserbrief «Besinnen wir uns auf unsere eigenen Stärken» Zu internationalen Handelsbeziehungen 09.04.2021, 15.17 Uhr

Genug ist genug. Da werden insbesondere in China, in Russland und auch in der Türkei jeden Tag laufend die Menschenrechte missachtet. Jeden Tag werden Menschen unschuldig hinter Gitter gebracht. Sie werden zum Tode gequält. Sie werden ohne Folgen für die Mörder zum Teil bestialisch umgebracht. Diese drei Länder sind nicht die einzigen Schandflecken auf unserem Planeten, die sich rühmen, weltoffene Staaten zu sein, die die Menschenrechtskonventionen einhalten und ihre eigenen Gesetze für Menschlichkeit und Würde einsetzen. Weit gefehlt!