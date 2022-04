Kolumne «Seitenblick»: Besserwisser mag man nicht Redaktor Andreas Fässler über die Besserwisserei – und weshalb man vielfach besser den Schnabel hält. Andreas Faessler 23.04.2022, 05.00 Uhr

Andreas Faessler, Redaktor

Wem ist es nicht schon mal widerfahren: Man liest etwas oder kriegt zufällig ein Gespräch mit. Und da wird völlig Falsches wiedergegeben – sei es versehentlich oder aus unzureichender Kenntnis. Man steht daneben als Nichtbeteiligter und weiss es sprichwörtlich besser – weil man sich selber sehr für das Thema interessiert, sich entsprechend gut auskennt ... aus welchem Grund auch immer.

Was für ein Dilemma! Bleibt man auf dem Maul hocken, lässt man die Person ihr Leben im Irrtum weiterführen. Mischt man sich korrigierend ein, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass man den irrenden Menschen ungewollt beschämt – und selbst als neunmalkluger Wichtigtuer wahrgenommen wird.

Osterwochenende im Salzkammergut. Besuch in der Kaiservilla Bad Ischl. Hier hängt eines der populärsten Porträts Kaiserin Elisabeths. Für die Besucher ist es beschriftet: «Kaiserin Elisabeth, Öl auf Leinwand von F.X. Winterhalle». Dass es sich beim Maler um Franz Xaver Winterhalter und nicht -halle handelt, ist keine Nebensache, erst recht nicht an einem Ort wie hier. Was nun? Die Museumsleitung auf den Fehler hinweisen? Oder doch lieber schnell weiter und Winterhalle verdrängen? Es wird wohl eh nur wenigen auffallen.

Schlimmer kommt’s danach im altehrwürdigen Café Zauner. Am Tisch nebenan eine Dame und zwei Herren im Gespräch. Die Herren geben sich selbstbewusst und wichtig. Man redet über das «Weisse Rössl» am Wolfgangsee und die gleichnamige Operette. Der eine Herr: «Von wem war die noch mal? Hmm *grübel*... Ach, Ziehrer. Oder? Ja, Ziehrer.» Der andere Herr: «Genau.»

Derweil ich mir geistig die Hände über dem Kopf zusammenschlage und die Haare raufe. «Nein, meine Herren. Anderer Schnauz, andere Epoche!», bin ich schreiend zu denken verlockt. Benatzky, Stolz und Co würden sich im Grab umdrehen. Und Ziehrer auch, oh ja! Ich muss nun über mich selbst lachen, wie sehr mich das in diesem Moment fuchst – aber ich gebe nichts drum. Es ist ja niemand allwissend, schon gar nicht, wenn es um ein Nischengebiet – «Special Interest» auf Neudeutsch – geht. Und es ist auch das Risiko nicht wert, als Klugscheisser dazustehen. Denn wer kann Besserwisser schon leiden ...