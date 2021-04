Coronapandemie Beste Stimmung vor der Öffnung? Bei Zuger Wirten herrschen Frust und Verzweiflung Ab Montag öffnet der Bundesrat Gartenbeizen und Terrassen. Doch statt von Erleichterung sprechen Zuger Wirte von nutzlosen Lockerungen, der Frust ist greifbar. Auch Daniela Preiano (58) würde den «Löwen» in Baar lieber ganz öffnen – nicht, dass sie das jüngst nicht schon getan hätte. Kilian Küttel 16.04.2021, 05.00 Uhr

Daniela Preiano am runden Tisch im «Löwen».

Bild: Matthias Jurt (Baar, 15. April 2021)

«Nie habe ich etwas gemacht, bin zu Hause geblieben, wochenlang. Und genau an diesem Abend kommen sie.» Daniela Preiano, eine untersetzte Frau mit violetten Strähnen im Haar und Wut im Bauch, zieht an ihrer Zigarette. Schwarze Jacke, schwarze Hosen, Parisienne Blonde.

Mit einem Kopfschütteln stösst sie den Rauch aus, lehnt sich in ihrem Stuhl am runden Tisch zurück, wo sie an jenem Freitagabend Ende Februar gesessen hat, der sie noch Wochen später beschäftigen sollte.

Gäste oder Freunde? Jedenfalls waren drei zu viel

Acht Leute seien sie gewesen, sagt Periano heute, als es am Abend des 26. Februar an der Glastür zur Gartenbeiz klopft. Draussen stehen sechs Polizisten. «Das Gartentörchen haben sie mir einfach ausgehängt», so die Löwenwirtin heute.

Auch wenn sie die Kasse nie bedient, von niemandem einkassiert haben will, tut die 58-Jährige an diesem Abend etwas Illegales: Seit dem 18. Januar dürfen sich privat nur noch fünf Personen treffen. Im «Löwen» aber sind sie zu acht. Preiano sagt heute:

«Ich habe wirklich gedacht, ich darf das. Es hat eh niemand mehr gewusst, was gilt.»

Mit ihrer Aktion wird aus Daniela Preiano, seit 2008 auf dem «Löwen», die Wirtin einer «Geisterbeiz», wie das Onlinemagazin «Zentralplus» titelt.

Auf Anfrage bestätigt auch die Zuger Polizei eine Kontrolle in einem Restaurant in der Gemeinde Baar. Welche Beiz es war, sagt sie nicht. Doch klar ist: Es war im «Löwen». «Gäste» habe man angetroffen, schreibt die Polizei. Von «Freunden auf Besuch» spricht Preiano.

Was stimmt, spielt vorderhand keine Rolle: Wer an diesem 26. Februar in der Beiz sitzt, muss raus, bekommt von der Polizei eine Busse mit auf den Weg. Preiano wird verzeigt. Demnächst droht ihr Post vom Staatsanwalt.

Der Gesundheitsdirektor ist halbwegs überzeugt Nicht nur in der Gastrobranche überzeugen die Öffnungen lediglich halbwegs. Auch der Zuger Gesundheitsdirektor, Martin Pfister, ist nicht restlos vom Entscheid des Bundesrates überzeugt. Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Pfister, der Kanton Zug habe sich schon in seiner Vernehmlassung vom 15. März für eine vollständige Öffnung von Restaurants ausgesprochen – Innenräume inklusive: «Natürlich unter der Einhaltung der Schutzkonzepte.» Die Gastrobranche habe in den letzten Monaten stark gelitten, die Öffnung der Aussenbereiche verschaffe den Wirten nun immerhin etwas Handlungsspielraum. Aufgrund des tieferen Ansteckungsrisikos im Freien ist dieser Schritt laut Pfister «aus epidemiologischer Sicht vertretbar». Aber: «Gleichzeitig ist anzunehmen, dass sich für viele Gastronomiebetriebe eine Öffnung der Aussenbereich nicht rentiert.» Deshalb sei es notwendig, die Unterstützungsmassnahmen weiterzuführen. (kük)

Auch der «Löwen» öffnet seine Gartenlauben

Auch jetzt noch spürt man eine gehörige Portion Frust bei der 58-Jährigen, wenn sie über den Zwischenfall spricht, der sieben Wochen zurückliegt. Doch nicht nur in dieser Zeit, überhaupt in den letzten vier Monaten hat sich bei ihr viel angestaut - seit der Bundesrat am 22. Dezember Restaurants, Sport- oder Freizeitbetriebe geschlossen hat.

Bald aber soll alles besser werden, zumindest ein wenig: Wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilt, dürfen Restaurants und Bars ihre Gartenterrasse ab dem 19. April wieder öffnen. Auch der «Löwen» macht seine Gartenlaube auf, wenn auch mit Sitzpflicht für Gäste, Abstand und höchstens vier Personen pro Tisch.

Dafür will Daniela Preiano bereit sein – sie wollte es schon zu Ostern. Im verwaisten Gastraum, zwischen aufgestuhlten Tischen, welkt einsam und verloren ein Osterbaum vor sich hin. Sie habe gehofft, über die Feiertage öffnen zu können. Deshalb habe sie den Baum gekauft. Jetzt wird es halt Mitte April:

«Natürlich bin ich froh. Aber mir wäre lieber, wir könnten endlich wieder richtig öffnen.»

Auch wenn sich Barbara Schneider, die Präsidentin von Gastro Zug und Wirtin des «Rösslis» in Oberägeri, im Namen des Wirteverbandes von Aktionen wie der Preianos distanziert – in dieser Sache sind sich die zwei Beizerinnen einig: «Dass der Bundesrat den Branchenlockdown nicht sofort aufheben will, ist unverständlich. Im Vergleich zu anderen Branchen werden wir ungleich behandelt», sagt Schneider. Zwar seien die teilweisen Öffnungen ein Schritt in die richtige Richtung, faktisch aber nützten sie nichts:

«Wir gönnen es ja jedem, der eine grosse Terrasse hat. Aber viele werden auch nach den Lockerungen nicht wirtschaftlich arbeiten können.»

Barbara Schneider, Wirtin des Restaurants Rössli.



Bild: Matthias Jurt/ (Oberägeri, 15. Mai 2020)

Im «Rössli» etwa habe sie nur drei Tische im Aussenbereich. Eine Öffnung am Montag sei für sie keine Option.

Noch ist es zu kalt für die Seeterrasse

Gleich klingt es im «Sternen» in Walchwil. Wirt Giorgio Bernard sagt: «Wir profitieren im Sommer von unserer einzigartigen Seeterrasse, jetzt aber kommt eine Öffnung nicht in Frage.»

Gastgeber im «Sternen»: Giorgio Bernard und seine Tochter Noémie.



Bild: Laura Sibold (Walchwil, 8. Oktober 2018)

Noch sei es zu kalt zum Sitzen und erst recht zum Essen, bei plötzlichem Regen könne man nicht einfach ins Restaurant flüchten. Deshalb bleibt auch ab Montag alles beim Alten. Sprich: Take-away von Mittwoch bis Sonntag. Bernard:

«Wir hoffen sehr auf eine Gesamtöffnung, auch für die Innenräume – auch wenn damit eine frühere Sperrstunde verbunden wäre.»

Mit dieser Variante könnten sie auch im «Löwen» leben: «Als wir wenigstens bis 19 Uhr offen haben durften, war der Laden fast immer voll, den ganzen Tag über», sagt Daniela Preiano, drückt ihre Zigarette aus und fügt hinzu: «Am Montag wohl auch einiges los sein. Viele Freunde haben sich angekündigt.» Trotz Frust und Wut über Corona, Lockdown und Polizeiaktion – und auch wenn man es ihr deshalb fast aus der Nase ziehen muss: Preiano sagt, sicher freue sie sich auf den Montag: «Endlich kann man wieder etwas machen. Ich habe mich zu Tode gelangweilt.»