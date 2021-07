Leserbrief Beste Überlebenschancen «Feng-Shui in der Politik», Gastkommentar in der Ausgabe der «Zuger Zeitung» vom 19. Juli Chistian Mächler, Hünenberg 27.07.2021, 14.58 Uhr

Das meiste in Ihrem Artikel ist richtig, nachvollziehbar, lobenswert – nicht aber Ihre Ansichten über die F-35. Ob dieses Modell wirklich das günstigste wäre, ist an sich zweitrangig. Die F-35 ist sowohl als Abfangjäger als auch als Erdkämpfer den anderen drei Kandidaten überlegen. Was aber noch wichtiger ist, dazu ein Vergleich: Als letzthin der neue britische Flugzeugträger in Dienst gestellt wurde, höhnte das russische Militär – nicht ganz zu Unrecht – : «Ein perfektes Ziel zum Abschiessen.» Dasselbe träfe auch auf Rafale, Eurofighter und FA/18 Super Hornet zu. Die F-35 hat durch ihre Stealth-Eigenschaften die mit Abstand grössten Überlebenschancen gegen hochmoderne Flugabwehr, wie sie zum Beispiel die Russische Föderation besitzt.