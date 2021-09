Betäubungsmittel Steinhausen: Polizei nimmt mutmasslichen Drogendealer fest In einer Wohnung haben Einsatzkräfte Betäubungsmittel sowie Bargeld gefunden und sichergestellt. 13.09.2021, 16.17 Uhr

Am Mittwoch haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei in der Gemeinde Steinhausen einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei der von der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug angeordneten Hausdurchsuchung wurden in der Wohnung des Beschuldigten rund 1,3 Kilogramm Marihuana, zirka 700 Gramm Haschisch, zwei kleinere Hanf-Indooranlagen sowie mehrere Tausend Franken Bargeld gefunden und sichergestellt, wie die Zuger Polizei mitteilt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen den 42-jährigen Schweizer ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Nach der Einvernahme wurde der Mann aus der Haft entlassen. (rh)