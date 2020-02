Betäubungsmittel und verbotene Waffen wurden im Kanton Zug sichergestellt Einsatzkräfte der Zuger Polizei haben in den vergangenen Tagen zwei mutmassliche Drogendealer festgenommen. Neben Kokain, Haschisch und Marihuana wurden auch mehrere Waffen sichergestellt. Cornelia Bisch 04.02.2020, 15.35 Uhr

Die Zuger Polizei stellte Drogen und Waffen sicher. Bild: PD

Am Montagabend, 20. Januar, haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei auf der Chamerstrasse in Rotkreuz ein Fahrzeug angehalten und die beiden Insassen überprüft. Beim Beifahrer, einem 21-jährigen Nordmazedonier, wurden über 1 Kilo Haschisch, rund 50 Gramm Marihuana sowie 1.3 Gramm Kokain gefunden. Bei der vom Pikett -Staatsanwalt angeordneten Hausdurchsuchung wurden nochmals fast 35 Gramm Kokain wie auch Betäubungsmittelutensilien entdeckt und sichergestellt. Zudem stiessen die Einsatzkräfte in den Räumlichkeiten auch noch auf drei verbotene Waffen.

Der 21-jährige Mann wurde vorübergehend festgenommen. In der Befragung gab er an, die Betäubungsmittel für den Eigenkonsum gekauft zu haben.

Drogendealer wurde festgenommen

Ein weiterer mutmasslicher Drogendealer wurde am Mittwochabend, 29. Januar, in Zug durch zivile Fahnder der Zuger Polizei festgenommen. Der 24-jährige Schweizer trug zu diesem Zeitpunkt rund 15 Gramm Marihuana auf sich. Der Pikett-Staatsanwalt ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an. Dabei fanden die Einsatzkräfte nochmals rund 400 Gramm Marihuana, mehrere Tausend Franken Bargeld sowie verbotene Waffen. Der 24-Jährige wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zugeführt.

Der Mann gab in der Befragung an, in den letzten ein- bis eineinhalb Jahren rund fünf Kilogramm Marihuana weiterverkauft zu haben. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel - sowie Waffengesetz eröffnet. Beide Männer befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuss.