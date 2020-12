Betrüger getarnt als Polizisten – Zuger Polizei warnt vor fieser Masche Sie erzählen am Telefon, es bestehe die Gefahr eines Einbruchs. Und bieten den Opfern an auf ihre Wertgegenstände aufzupassen. Zoe Gwerder 04.12.2020, 16.10 Uhr

(zg) Im Kanton sind seit Donnerstag Betrüger am Werk, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Gemäss der Zuger Polizei gab es, Stand Freitagnachmittag, bereits mehrere Dutzend Meldungen von Personen, welche den Betrug bemerkten und diesen der Polizei meldeten. Wie Polizeisprecher Frank Kleiner sagt, geben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Polizei aus und erzählen dem Gegenüber am Telefon Geschichten. «Beispielsweise, dass es in der Umgebung einen Einbruch gegeben habe und die Polizei Hinweise habe, dass als Nächstes bei der von den Betrügern angerufenen Person eingebrochen werde.» Auch von einem bevorstehenden Hackerangriff auf ihr Bankkonto sei schon die Rede gewesen. «Die Betrüger bieten den Leuten an, ihre Wertgegenstände und ihr Geld in Sicherheit zu bringen», erklärt Kleiner.