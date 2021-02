BETRUG Das Elektromobil gab es nie: Zuger Geschäftsmann prellt Gehbehinderten um über 30'000 Franken Er wollte sich nur das Leben erleichtern. Doch am Ende war ein gehbehinderter Mann um 31'233 Franken ärmer – ohne dass er sein Elektrofahrzeug bekommen hätte, das er so dringend wollte. Dann kamen die Zuger Strafverfolger einem 39-jährigen Deutschen auf die Schliche. Kilian Küttel 09.02.2021, 05.00 Uhr

Hätte er nur das Modell genommen, das er probegefahren ist. Dann hätte sich W.D., der im echten Leben nicht so heisst, ein fast anderthalbjähriges Hickhack gespart. Und viel Geld dazu.

Am Morgen des 6. Juni 2019 verabredet sich D. mit einem Geschäftsmann in dessen Räumen in einer Zuger Gemeinde. D. ist gehbehindert und interessiert sich für ein Elektromobil.

Händler preist teureres Modell an

Als umweltschonend und sparsam wird das Modell im Internet angepriesen, über das sich D. zuerst beim Händler in Zug erkundigt: ein Elektrofahrzeug mit Platz für zwei Personen. Klimaanlage. 60-Volt-Batterie. Vier bis acht Stunden Ladezeit. Höchstgeschwindigkeit: 20 Stundenkilometer. Knapp 19'000 Franken kostet das Gefährt derzeit bei anderen Anbietern.

Doch der Geschäftsmann, ein 39-jähriger Deutscher aus dem Kanton Zürich, macht D. ein anderes, teureres Modell schmackhaft. Schon vorgängig hatte er D. per E-Mail geschrieben, vom ersten Modell habe er nur noch wenige Stück auf Lager. Es seien die letzten, danach vertreibe er nur noch das andere Modell. Das aber könne er nicht probefahren, da bereits alle Lagerbestände verkauft seien und die nächste Lieferung erst in einem Monat komme.

Die Lieferung kam nie an

Was genau an diesem Junimorgen in D. vorgeht, wird aus dem Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft nicht ersichtlich. Jedenfalls entscheidet er sich nach der Probefahrt, das teurere Modell zu nehmen, das ihm der Händler empfahl – und nicht jenes, das er soeben getestet hat. Es dauert keine Woche, ehe D. auf das Konto des Händlers 31'233 Franken für das Fahrzeug einbezahlt.

Auf die Lieferung wartet er noch heute.

Denn, so schreibt es die Zuger Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl vom 16. November 2020, der 39-jährige Deutsche «verfügte zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht über ein Elektrofahrzeug Neo X und nahm in Kauf (...) dieses nicht liefern zu können». Stattdessen habe er den «entsprechenden Leistungswillen und die Leistungsfähigkeit» bloss vorgetäuscht.

Bedingte Geldstrafe und Busse

Damit erfüllte der Deutsche das, was der Tatbestand des Betrugs formaljuristisch verlangt: eine unrechtmässige Bereicherung, ermöglicht durch eine arglistige Irreführung, indem Tatsachen vorgespiegelt oder unterdrückt werden.

Deshalb verurteilt die Zuger Staatsanwaltschaft den 39-Jährigen zu einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 90 Franken und zu 2250 Franken Busse.